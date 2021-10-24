توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س. يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 14:44 والمد الثاني عند الساعة 04:40. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 08:26 والجزر الثاني عند الساعة 22:03. في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. وسيحدث المد الأول عند الساعة 11:03 والمد الثاني عند 01:03. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 17:48 والجزر الثاني عند الساعة 06:43.