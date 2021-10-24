فهد بوهندي (الفجيرة)
تعرض طالب عربي، يبلغ من العمر 5 أعوام، لحادث دهس أدى لوفاته، أثناء عبوره الشارع مقابل المدرسة في منطقة سكمكم بالفجيرة.
وأكدت شرطة الفجيرة، في تصريح لها، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث دهس لطالب يبلغ من العمر 5 سنوات بالقرب من إحدى المدارس الخاصة بالفجيرة، وتوفي متأثراً بإصابته البالغة، مشيره إلى أن الحادث يعود إلى الإهمال، وعدم الانتباه لحركة الطريق من قبل سائق المركبة المتسببة في الحادث، وقد تم اتخاذ الإجراء اللازم وتحويل القضية للتحقيق في مسببات الحادث.
وناشدت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة وخصوصاً في أوقات عودة الطلبة إلى المنازل، والانتباه لمناطق العبور والمناطق القريبة من المدارس.