عبدالله بن زايد يستقبل نائبة الأمين العام للأمم المتحدة في "إكسبو 2020 دبي"

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في مقر " إكسبو 2020 دبي" معالي أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة. جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين دولة الإمارات والأمم المتحدة وسبل تعزيز ودعم برامجها في مختلف المجالات.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها التغير المناخي وأهمية تعزيز العمل الدولي الجماعي من أجل مواجهة تأثيرات التغير المناخي وإيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق الاستدامة عالميا. وبحث سموه ومعالي أمينة محمد المشاركة البارزة للأمم المتحدة في "إكسبو 2020 دبي " وأهميته في خلق شراكات دولية مثمرة وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول ومواجهة التحديات الأكثر إلحاحا التي تواجه البشرية ودعم الجهود العالمية المبذولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمعالي أمينة محمد .. مؤكدا دعم دولة الإمارات الثابت للأمم المتحدة وكافة برامجها الطموحة التي تتطلع من خلالها إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من أجل البشرية جمعاء. حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لـ " إكسبو 2020 دبي".









