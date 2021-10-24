محمد بن زايد: نجدد تأكيدنا على المساهمة في بناء عالم خالٍ من شلل الأطفال

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة اليوم العالمي لشلل الأطفال، إن حقق العالم تقدماً كبيراً في مكافحة شلل الأطفال بفضل شجاعة وتفاني العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية.

وأشارسموه إلى تجديد التأكيد على المساهمة في بناء عالم خالٍ من مرض شلل الأطفال.

وقال سموه عبر حسابه بتويتر:"بفضل شجاعة وتفاني العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية، حقق العالم تقدماً كبيراً في مكافحة شلل الأطفال .. وفي اليوم العالمي لشلل الأطفال وبالتعاون مع شركائنا العالميين، نجدد تأكيدنا على المساهمة في بناء عالم خالٍ من شلل الأطفال وأكثر أماناً وصحة".