العويس: جهود محمد بن زايد رائدة في مكافحة شلل الأطفال

دبي (الاتحاد)

أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، بمناسبة اليوم العالمي لشلل الأطفال الذي يوافق 24 أكتوبر، أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً ومتقدماً في مجال استئصال شلل الأطفال ومكافحة الإصابة به، حيث أولت القيادة الحكيمة البرنامج الوطني لاستئصال شلل الأطفال أهمية قصوى، باعتباره من الإنجازات الصحية الوطنية المهمة، وما زالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تواصل جهودها للمحافظة على هذا الإنجار، بإرساء نظام قوي وفعّال يعزز صحة المجتمع.

وأشار معاليه إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كان له الدور البارز منذ عام 2011 في دعم الجهود الدولية للقضاء على شلل الأطفال، لافتاً معاليه إلى إشادة اللجنة الفرعية لإقليم شرق المتوسط التابعة لمنظمة الصحة العالمية المعنية باستئصال شلل الأطفال والتصدي لفاشياته مؤخراً، بالدعم المتواصل من سموه لجهود مكافحة شلل الأطفال، وما يقدّمه من تمويل في هذا الشأن، وهو ما يعكس حرص والتزام سموه الإنساني على مد يد العون إلى ملايين البشر لكي ينعموا بحياة صحية وكريمة.