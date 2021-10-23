محمد العلماء: تطبيق نظام ترصد قوي لشلل الأطفال

دبي (الاتحاد)

أكد الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أنه بفضل الجهود التي بذلتها الوزارة وشركاؤها بالدولة لتطبيق نظام الترصد القوي لشلل الأطفال والتغطية الشاملة بالتطعيمات، لم تسجل أي حالة في دولة الإمارات منذ عام 1992، واستمرت في تنفيذ كافة الإجراءات اللازمة للقضاء على هذا المرض. ولم يكن لهذا الإنجاز أن يتحقق لولا دعم وتوجيهات القيادة الحكيمة في مجال مكافحة الأمراض، وتوفير سبل الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير العالمية المعتمدة.