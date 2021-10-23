يوسف السركال: دعم الدول في استئصال شلل الأطفال

دبي (الاتحاد)

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن اليوم العالمي لشلل الأطفال يمثل مناسبة عالمية لتسليط الضوء على الجهود الرائدة التي تبذلها دولة الإمارات لمكافحة هذا المرض على المستويين المحلي والإقليمي، من خلال المشاركة ومنذ عام 1994 بتقديم الدعم والمساندة للدول للقضاء على المرض، بالتنسيق والشراكة مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة «اليونيسيف» وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي،

مؤكداً أن دولة الإمارات حققت نتائج متميزة في التعامل مع هذا المرض، حيث تم الإشهاد رسمياً في عام 2007 على خلو الدولة من شلل الأطفال، مشيراً إلى أن ذلك لم يكن ليتحقق لولا دعم وتوجيهات القيادة الحكيمة، وتوفير الإمكانات والموارد اللازمة.