الإمارات والمجر تبحثان آفاق التعاون الفضائي

دبي (الاتحاد)

استقبل سالم بطي القبيسي المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء وفداً رفيع المستوى من جمهورية المجر، برئاسة الدكتورة اورسبيا فيرنيز مفوضية وزارية لأبحاث الفضاء في وزارة الخارجية والتجارة الهنجارية.

وأجرى الجانبان مباحثات لبحث سبل تعزيز التعاون الفضائي بين الدولتين الصديقتين وتوثيق العلاقات في مجالات أبحاث الفضاء، ومراقبة الأرض، واستخدامات التكنولوجيا وتبادل المعرفة.

وعُقد اللقاء بالجناح المجري في «إكسبو 2020 دبي»، على هامش أسبوع الفضاء الذي يحتضنه المعرض العالمي، بالشراكة مع وكالة الإمارات للفضاء.

وتناولت المحادثات مواضيع عدة، من ضمنها خطط المجر لإرسال رائد فضاء إلى المحطة الفضائية الدولية بحلول العام 2024، وخطتها لإطلاق قمر اصطناعي علمي، بالإضافة إلى تطوير نظام قياس على متن هذا القمر بهدف تثبيته على المحطة الفضائية الدولية.