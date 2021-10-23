إيطاليا تقدم «لاتسيو» إقليم الفضاء

دبي (الاتحاد)

سلط إقليم لاتسيو الإيطالي أمس، في معرض إكسبو دبي 2020 في حدث شهد حضور أهم شركات صناعة الفضاء الإيطالية، الضوء على قطاع صناعة الفضاء الذي يوظف 23500 شخص، وثلاثة آلاف باحث، وعشرة معاهد بحثية كبرى، ويبلغ حجم مبيعاته السنوية 5 مليارات يورو و2 مليار يورو للصادرات.

ويخلق بذلك نظاماً إيكولوجياً فريداً في البلاد، مبتكراً للغاية ومترابطاً، من المراقبة البيئية إلى الزراعة الدقيقة، ومن إدارة حالات الطوارئ الطبيعية إلى حماية البنى التحتية الاستراتيجية، وحتى التطبيب عن بُعد، من ضمن العديد من الحلول التي تهدف إلى تحسين الحياة على كوكب الأرض التي يستطيع إقليم لاتسيو أن يضمنها بفضل سلسلة إنتاج كاملة لصناعة الفضاء التي يستضيفها، من خلال تبني نموذج ابتكار قادر على تفسير المغامرة التكنولوجية الكبيرة.

تم التطرق إلى هذه النقاط في حدث «منتدى لاتسيو، إقليم الفضاء. كوليفيرو عاصمة الفضاء 2022، التحديات الجديدة لاقتصاد الفضاء»، الذي افتتح يوم أمس بحضور ممثلي إقليم لاتسيو وبعض أهم شركاته في قطاع صناعة الفضاء والاقتصاد، مثل ليوناردو، أفيو وتاليس ألينيا سبيس إيطاليا.

وتشرف على تنظيم الحدث وكالة الابتكار لاتسيو إينوفا، والمشاركة في إكسبو 2020 دبي بسلسلة كاملة من الفعاليات التي ستستمر حتى مارس المقبل.

انطلق المنتدى الدولي بعرض «كوليفيرو، مدينة الفضاء 2022»، وهي المدينة الواقعة في إقليم لاتسيو والتي ستتولى العام المقبل رئاسة مجتمع مدن أريان، الرابطة الأوروبية لمدن الفضاء التي تأسست في عام 1988.

جاء تنظيم المنتدى أيضاً كفرصة لإحياء تاريخ مدينة كوليفيرو التي رغم حفاظها على طبيعة صناعية، إلا أنها تتطلع اليوم إلى المستقبل بهدف التنمية المستدامة من خلال برنامج التجديد الحضري وفرص التدريب الجديدة لجذب المواهب الشابة.

مستقبل الشباب

قال نيكولا زينغاريتي رئيس إقليم لاتسيو: إن «الفضاء الجوي في لاتسيو يعني السلامة، والتنمية والبحث، والتوظيف الجيد ومستقبل الشباب، لذلك التزامنا هو تعزيز هذا التميز في المنطقة وجعله أكثر فأكثر عاملاً حاسماً للتنمية المستدامة لمدننا واقتصادنا».

وأضاف:«تمنحنا الجدولة الجديدة للأموال الأوروبية 2021-2027 موارد مهمة لنؤكد أن لاتسيو متميز عالمياً في مجال الفضاء».