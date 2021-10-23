الإمارات وإستونيا تبحثان توسيع آفاق التعاون الفضائي

دبي (الاتحاد)

أجرت وكالة الإمارات للفضاء محادثات رفيعة المستوى مع وفد رسمي من جمهورية إستونيا، ضم عدداً من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال، بهدف تحفيز التعاون الفضاء بين البلدين وتبادل المعارف والخبرات المتعلقة بعلومه وتقنياته.

والتقى سالم بطي سالم القبيسي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء مع كريستي تالفينج نائب الأمين العام لشؤون بيئة الأعمال والمستهلك في وزارة الاقتصاد والتواصل الإستونية، وذلك في الجناح الإماراتي في «إكسبو 2020 دبي».

وتناول الاجتماع الذي عُقد على هامش أسبوع الفضاء، الذي يحتضنه إكسبو 2020 دبي بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء، إمكانات زيادة التعاون في كل المجالات المتعلقة بالفضاء، بما يشمل الفرص الممكنة لتعزيز التعاون الثنائي في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتسهيل عقد شراكات جديدة بين القطاعين الحكومي والخاص، بهدف زيادة النمو الاقتصادي.