شرطة دبي تبحث استعدادات «تقديرية خدمة المجتمع»

دبي (الاتحاد)

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس أمناء جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع، الاجتماع الأول للدورة الثالثة لمجلس الإدارة في قاعة الاجتماعات بنادي ضباط شرطة دبي، بحضور أعضاء المجلس: معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، نائب رئيس المجلس، ومعالي أحمد محمد بن حميدان، نائب مدير ديوان حاكم دبي، واللواء متقاعد محمد سعيد المري، الأمين العام للجائزة، واللواء متقاعد أحمد حمدان بن دلموك، والدكتور منصور بن الشيخ، وعائشة ميران، وسالم بن لاحج، وفاطمة المهيري. وتم خلال الاجتماع الاطلاع على أهم قرارات الاجتماع السابق، وما تم تنفيذه منها، واستعراض عدد من أسماء المرشحين للجائزة للدورة الثالثة من الأفراد والمؤسسات الوطنية، ممن تنطبق عليهم شروط ومعايير الجائزة، ووفقاً لإنجازاتهم المجتمعية والإنسانية التي قدموها. وناقش المجلس عدداً من المقترحات والأفكار التي عرضت خلال الاجتماع.