وفاة شخصين غرقاً على شاطئ أم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

شهد شاطئ البيت متوحد بأم القيوين الجمعة الماضي، وقوع حادثتين غرق منفصلتين لـ 5 أشخاص من الجنسية الآسيوية والعربية، أسفر عن حالتي وفاة، ونجاة 3 آخرين.

وتعود تفاصيل الحادثة الأولى، إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات، بتعرض 3 أشخاص من الجنسية الآسيوية للغرق أثناء ممارستهم السباحة على شاطئ البيت متوحد، وتم إنقاذهم وإسعافهم في الموقع، إلا أن أحدهم فارق الحياة، فيما شهدت الحادثة الثانية وفاة شخص عربي ونجاة صديقه من نفس الجنسية، ونقلوا إلى المستشفى.

وناشدت الجهات المختصة في أم القيوين، جميع مرتادي الشواطئ بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم ارتياد البحر في حال اضطرابه وارتفاع الأمواج، وعدم السباحة في الأماكن التي توجد بها تيارات بحرية وفي فترة الليل، وارتداء سترات السباحة، حفاظاً على سلامتهم من حوادث الغرق.