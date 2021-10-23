«صفر» جرائم مقلقة في المنطقة الوسطى

الشارقة (الاتحاد)

كشف العقيد أحمد جاسم الزعابي، مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، ‏عن تسجيل «صفر» جريمة جنائية مقلقة، و«صفر» حوادث دهس في المنطقة الوسطى خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأكد العقيد أحمد الزعابي، أن انخفاض نسبة الجرائم المقلقة جاء نتيجة تطبيقها للمبادرات التطويرية، والممارسات التي تم تطبيقها والخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية، الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان، وفق المؤشرات ‏المعتمدة، كما جاء نتيجة تكثيف انتشار الدوريات في مناطق الاختصاص، التي ساهمت بسرعة وصول الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى تنفيذها للزيارات الميدانية وخطط خفض معدلات الجريمة من خلال سلسلة من ‏الاجتماعات الدورية التي تم عقدها مع الشركاء الاستراتيجيين كالبلديات ومجالس الضواحي، بهدف التوعية ورفع مستوى الحس الأمني ‏لدى أفراد المجتمع، إلى جانب المبادرات التي نفذت وأهمها مبادرة «أمنكم غايتنا».

‏وأشار إلى انخفاض حوادث الدهس في منطقة الاختصاص إلى «صفر» خلال الربع الثالث من 2021، مرجعاً السبب إلى دراسة مناطق الحوادث، ووضع حلول بالتعاون بعقد عدة اجتماعات مع مختلف الشركاء، لوضع آليات لتقليل عدد الوفيات وحالات الدهس الناجمة عن الحوادث المرورية، ‏إلى جانب توسيع نطاق الحملات المرورية التوعوية.