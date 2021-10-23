برنامج تدريبي لتعزيز مهارات الشباب الإماراتي في الأمن السيبراني

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس الأمن السيبراني عن إطلاقه وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم و«مجموعة اتصالات»، برنامجاً تدريبياً للخريجين من الشباب الإماراتي، وللعاملين في مجال الأمن السيبراني.

وسيسعى البرنامج، الذي سيستمر على مدى 3 أشهر، إلى تعزيز مهارات ومعارف المتدربين في مجال الأمن السيبراني، وإلى حماية عملية التحول الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتزويد المتدربين بخبرات ومهارات عملية مهمة. وسيضم البرنامج 10 متدربين من الشباب الإماراتي، يتم اختيارهم من قبل لجنة تتكون من خبراء من مجلس الأمن السيبراني ووزارة التربية والتعليم.

وقد قام المجلس باختيار شركة «اتصالات» كشريك في هذا البرنامج، لتمكين المتدربين من العمل والتدريب في قسم الأمن السيبراني في الشركة، وبالشكل الذي يتيح لهم فرصة فهم مختلف التهديدات السيبرانية التي تتعرض لها دولة الإمارات ويتم التعامل معها بشكل يومي.

وقال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، « يبحث مجلس الأمن السيبراني بشكل مستمر عن الطرق الرائدة والمبتكرة التي تمكنه من تعزيز منظومة الأمن السيبراني للبنية التحتية الحيوية لدولة الإمارات».