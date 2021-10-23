مصر.. إعجاز وإنجاز

سامي عبد الرؤوف (دبي)

يشهد التاريخ لمصر العروبة، بأنها واحدة من أقدم وأعرق الحضارات في العالم، فيما يشهد الحاضر على أن المصريين قادرون على الابتكار والإبداع وتحويل التحديات إلى فرص ليستمروا في ممارسة دورهم الريادي على مر العصور والدهور.

وجاءت مشاركة جمهورية مصر العربية في معرض «إكسبو 2020 دبي»، لتكون إضافة جديدة إلى نجاحات مصر الحديثة، لتروي قصة مصر الحضارة والتاريخ والحاضر المجيد، مصر التقدم والصناعة ومواصلة العمران والبنيان.

الجناح المصري الذي نال إشادة من المشاركين وزوار معرض «إكسبو دبي»، رسالة للعالم بأن مصر ليس فقط آثار، ولكنها أيضاً الإنسان والحضارة المتنوعة المتكاملة، وأن دورها الريادي كان وسيظل ممتداً عبر العصور والأجيال.

ويحظى الجناح المصري بإقبال لافت من مختلف الجنسيات والثقافات والأعراق، ليثبت أن العالم متعطش لمعرفة المزيد عن «أم الدنيا» مصر، حتى إنك تجد «الطوابير» تصف بشكل متكرر لتأخذ دورها للدخول.

ويتميز الجناح المصري بالتنظيم والدقة، حيث يقوم مجموعة من المختصين، باصطحاب الزوار في جولة في الطابقين الأرضي والأول، حيث يركز الطابق الأول على حضارة مصر القديمة، فيما يركز الطابق الأول على مصر الجديدة ومشاريعها الحديثة وإنجازاتها الكبيرة التي تحققت في عهد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

العروض ثلاثية الأبعاد، المستخدمة في الجناح المصري، تجعلك كأنك في معبد الكرنك أو تمشي في طريق الكباش، أو تقف بجانب الأهرامات، وأيضاً تشعرك أنك تمشي في منطقة خان الخليلي، أو تقف أمام الكتابة الفرعونية.

وأيضاً تميز الجناح المصري بعروض الضوء، وهو أحد أكبر المشاريع الحديثة التي قامت بها مؤخراً لتنشيط السياحة وجذب السياح إلى مصر، وقد نال هذا العمل إعجاب وزوار الجناح المصري، الذين أبدوا انبهارهم بما شاهدوه بعد انتهاء جولتهم في الجناح. وخلال جولتنا في الجناح المصري، كانت الأفلام المصرية حاضرة بقوة، شأنها في ذلك شأن المسلسلات والمسرح، وغيرها من الأعمال الفنية، لكن الشيء الجميل في عرض دور مصر الثقافي العربي والعالمي، هو الربط بين الأجيال المختلفة، حيث تشاهد وتتعرف على أهم الأسماء والشخصيات البارزة في مختلف المجالات في السابق والحاضر.

وجذبت الحركة العمرانية والصناعات المصرية التي يتم عرضها على 3 لوحات إلكترونية كبيرة، زوار الجناح المصري، حيث يتم التعرف على مدينة العالمية الجديدة وجامعتها، ومدينة الجلالة والعاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الصناعية والاقتصادية بقناة السويس، بالإضافة إلى مدينة الجلود بالروببيكي.

كما يتم استعرض مشروع قناة السويس الجديدة والأنفاق التي تم إنشاؤها في خط القناة، بالإضافة إلى نهر النيل والزراعة والصناعة في مصر.

وقد أبدى عشرات الزوار انبهارهم لما كانت عليه الحضارة المصرية، وفي لقاء لـ «الاتحاد» مع بعض الزوار، قال المواطن الإماراتي خالد سعيد علي: «حرصت على زيارة الجناح المصري، فنحن نعرف حجم حضارتها، وقد شدني أكثر ما سمعته عن وجود مومياء؛ لذلك جئت لأشاهدها، فالحضارة المصرية فخر للعالم».

من جهته، أشار المواطن عبدالله عمر من دبي، إلى أن العروض الفرعونية باستخدام التكنولوجيا، جذب انتباهه، وهذا يؤكد أن مصر تربط بين الماضي والحاضر بشكل متقن وجميل. فيما ذكر المواطن السعودي، محمد تركي، أنه حرص خلال زيارته معرض «إكسبو دبي»، على زيارة الجناح المصري، لحبه الشديد لمصر وشعبها، مشيراً إلى أن ما لفت انتباهه حجم الإنجازات الكبيرة والمشاريع التي رأها، ويتم عرضها في الجناح المصري.