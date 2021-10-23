«إكسبو» يبدأ رحلة «تحقيق الأمنيات»

دبي (الاتحاد)

شاركت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع في «تحقيق أمنية» طفلين إماراتيين شقيقين، بمنحهما أجهزة إلكترونية ذكية.

جاء ذلك ضمن فعاليات «تحقيق أمنيات» التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع مؤسسة تحقيق أمنية ويستضيفها جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية في «إكسبو 2020 دبي»، وصولاً لتحقيق أمنيات 12 طفلاً من مختلف الجنسيات في الإمارات، بواقع طفلين كل شهر وعلى مدار 6 أشهر من أكتوبر 2021 حتى مارس 2022.

تأتي الفعالية في إطار الفعاليات المشتركة التي تنظمها وزارة تنمية المجتمع وجناح مجلس التعاون في «إكسبو»، بناءً على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجهتين خلال الفترة الماضية. وتحظى مؤسسة «تحقيق أمنية» بدعم لا محدود من حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان، الرئيس الفخري للمؤسسة، في إطار تمكينها من بلوغ أهدافها وتأدية رسالتها الإنسانية النبيلة بتحقيق أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة قد تُهدّد حياتهم.

حصة بوحميد خلال تحقيق أمنية الطفلين الشقيقين بمنحهما أجهزة إلكترونية ذكية (من المصدر)

تم تنظيم الفعالية بحضور حمدان كرم الكعبي عضو مجلس الأمناء لمؤسسة تحقيق أمنية، وهاني الزبيدي الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وبمشاركة أولياء أمور الطفلين اللذين تمّ تحقيق أمنياتهما بمنحهما أجهزة إلكترونية ذكية.

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، أهمية التعاون والتكامل التنموي بين الوزارة ومؤسسة «تحقيق أمنية» لمنح الأطفال المرضى أملاً محفزاً لمواصلة رحلة العلاج، والتخفيف من معاناتهم، وزيادة أوجه سعادتهم وتفاؤلهم تجاه الواقع والمستقبل، مشيرة معاليها إلى أن تحقيق أحلام وأمنيات هؤلاء الأطفال في «إكسبو 2020 دبي» يعكس رؤية التواصل والتكامل والمستقبل التي يسعى لتجسيدها المعرض الدولي.

من جانبه، قال المفوض العام لجناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية خالد آل الشيخ: نهدف من خلال هذه الفعالية إلى إبراز اهتمام دول المجلس بفئة الأطفال المرضى الذين نتمنى لهم كل الشفاء العاجل بإذن الله، وتحقيق أحد الأهداف الرئيسية لمعرض إكسبو 2020 دبي».