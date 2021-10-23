توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية/ 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س. يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:27 والمد الثاني عند الساعة 03:59 والجزر الأول عند الساعة 08:10 والجزر الثاني عند الساعة 21:28. وفي بحر عمان، سيكون الموج خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:36 والمد الثاني عند الساعة 00:29 والجزر الأول عند الساعة 17:19 والجزر الثاني عند الساعة 06:02.