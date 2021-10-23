محمد بن راشد: أطلقنا اليوم خطة تطويرية شاملة في حتا

اطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم خطة تطويرية شاملة في حتا.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على تويتر:"أطلقنا اليوم خطة تطويرية شاملة في حتا .. تتضمن إنشاء شاطىء سياحي وبحيرة جديدة .. وأنظمة نقل خاصة بالمنحدرات الجبلية (Funicular ) .. وأطول ممشى جبلي في الإمارات ومنشآت فندقية و120 كم من مسارات الدراجات الهوائية .. واعتمدنا لجنة دائمة للإشراف على تطوير حتا.

وأضاف سموه: "هدفنا في حتا بناء نموذج اقتصادي متكامل يقوم على أبناء حتا .. ويستفيد منه أبناء حتا .. ويمثل وجهة سياحية متفردة للعائلات في دولة الامارات .. ونبشر المواطنين بأن لدينا خطط لتطوير كافة المناطق والأحياء .. وقادمنا دائماً أجمل في بلادنا الأجمل والأعلى جودة عالمياً".