عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية مالاوي ووزير خارجية نيكاراغوا في إكسبو 2020

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي ايزنهاور ندوا مكاكا، وزير خارجية جمهورية مالاوي. جرى خلال اللقاء، الذي عقد في مقر إكسبو 2020 دبي، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنمية آفاق التعاون المشترك في العديد من المجالات.

كما تبادل الجانبان، وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بزيارة معالي ايزنهاور ندوا مكاكا، مؤكدا حرص دولة الإمارات على تعزيز وتنمية أوجه التعاون المشترك مع مالاوي والدول الأفريقية الصديقة في المجالات كافة.

وناقش الجانبان مشاركة مالاوي ودول الاتحاد الأفريقي في إكسبو 2020 دبي وأهميته في تعزيز الشراكات الدولية.

عبدالله بن زايد مستقبلاً وزير خارجية نيكاراغوا

من جهة أخرى استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي دينيس مونكادا كوليندريس وزير العلاقات الخارجية في جمهورية نيكاراغوا. جرى خلال اللقاء، الذي عقد في مقر إكسبو 2020 دبي، بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمعالي وزير خارجية نيكاراغوا، معربا عن تطلعه أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين. واستعرض الجانبان، تنظيم دولة الإمارات لإكسبو 2020 دبي، ومشاركة نيكاراغوا في هذا الحدث العالمي البارز، ودوره في تعزيز العمل الدولي الجماعي َوتحفيز النمو الاقتصادي العالمي. حضر اللقاء سعادة عمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة.