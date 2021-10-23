"موارد الشارقة" تطرح 160 شاغراً وظيفياً في معرض التوظيف

طرحت دائرة الموارد البشرية بالشارقة - خلال مشاركتها في معرض التوظيف الـ 23 المقام في مركز إكسبو الشارقة - 160 شاغرا وظيفيا في القطاع الخاص وشبه الحكومي للباحثين عن عمل من المواطنين حيث تم إجراء مقابلات فورية للمتقدمين بمشاركة عدد من الجهات أبرزهم طيران الإمارات وجمعية الشارقة التعاونية وشركة تنمية وشركة نفط الهلال. واستهدفت المقابلات مختلف المؤهلات العلمية "الثانوية العامة، والدبلوم، والدبلوم العالي، والبكالوريوس" في مختلف التخصصات.

وتمثلت الشواغر الوظيفية في هذه الجهات في خدمة العملاء وخدمات المطار والخدمات الأرضية في المطارات ومضيفين وشواغر فنية كمهندس طيران ومساعد مهندس. ولاقت المقابلات الفورية إقبالاً كبيراً من الباحثين عن عمل من مختلف المؤهلات العلمية والتخصصات الذين أبدوا حرصهم على حضور مثل هذه المعارض التوظيفية التي تتيح لهم فرص التوظيف في الشواغر المتاحة في سوق العمل والتعرف على أهم العروض المقدمة للباحث عن وظيفة.