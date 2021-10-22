لجنة تسيير الحدث العالمي: «إكسبو دبي».. قوة التغيير الإيجابي

دبي (الاتحاد)

ثمنت لجنة تسيير «إكسبو 2020 دبي»، المشاركة الفاعلة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة في الحدث العالمي وحضورها فيه، مشيدة بالإقبال الذي يشهده الحدث الدولي وأعداد الزوار، فيما ناقشت التقدم الذي تحقق خلال الأسابيع الثلاثة الأولى لانطلاق الحدث.

جاء ذلك في الاجتماع الأول للجنة بعد أن فتح «إكسبو 2020 دبي» أبوابه، والذي شهد مشاركة معالي ريم إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي، ومعالي ديميتري كيركنتزيس، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، وممثلين عن عدد من الدول المشاركة، ومسؤولين من «إكسبو 2020 دبي».

وقالت معالي ريم الهاشمي: «نشهد بالفعل قوة التغيير الإيجابي الذي يأتي من خلال جمع 192 دولة في مكان واحد، ضمن سعي لبناء الشراكات وترك أثر وإرث إيجابيين. نشهد تحقيق تعاون عالمي في إكسبو 2020 وهو فرصة فريدة لمعرفة المزيد عن بعضنا بعضاً، وعن أنفسنا أيضاً، حتى نتمكن من بناء غد أفضل».

وقال ديمتري كيركنتزيس، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض: «تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة وإكسبو 2020 دبي وجميع المشاركين الدوليين معاً تجربة استثنائية للزوار من جميع أنحاء العالم. إن ما قامت به الجهة المنظمة لاستضافة الحدث يبعث على السعادة والاطمئنان، ونتطلع قدماً لما تحمله الأسابيع والأشهر المقبلة التي ستكون حافلة».

وترأس اجتماع لجنة تسيير إكسبو 2020 دبي التي تضم مفوضين عامين من 34 دولة، معالي مانويل سالشلي، رئيس لجنة تسيير إكسبو 2020 دبي، المفوض العام لجناح سويسرا في إكسبو 2020 دبي. وقال مانويل سالشلي: «خلال الشهر الأول من إكسبو، شهدنا التزاماً استثنائياً من قبل المشاركين الدوليين والمنظمين لتقديم تجربة فريدة للزائر من خلال الأجنحة والفعاليات والبرامج. أنا واثق من أنه في الأشهر المقبلة، سيؤدي هذا التعاون الدولي إلى دعم أهداف المشاركين الدوليين المتمثلة في إبراز بلدانهم على النحو الأمثل والعمل للتصدي للتحديات العالمية».

وقد أشاد أعضاء اللجنة بشكل خاص بالعروض الثقافية للدول التي تحتفل بأعيادها الوطنية في إكسبو، وتم تسليط الضوء على العروض التي تقام في ساحة الوصل -المعلم الحضاري العالمي- في قلب موقع إكسبو 2020 دبي، والتي تجسد شعار الحدث الرئيسي «تواصل العقول وصنع المستقبل». ونوهت اللجنة إلى النجاح الذي تحقق في أول أسبوعين من أسابيع الموضوعات ضمن برنامج الإنسان وكوكب الأرض، حيث حضر أسبوع المناخ والتنوع البيولوجي وأسبوع الفضاء أكثر من 5000 زائر، وساهم الخبراء العالميون والقادة ورجال الأعمال ونشطاء المجتمع المدني وغيرهم في أكثر من 40 فعالية مصممة لمعالجة وإيجاد حلول لبعض المشاكل الأكثر إلحاحاً في عصرنا. وثمنت اللجنة الإجراءات المتبعة بشأن «كوفيد-19» والوقاية منه في موقع إكسبو 2020، وفي جميع أنحاء دولة الإمارات، من أجل تقديم حدث يكون آمناً للمشاركين والزوار على حد سواء. ونجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في تنظيم أحد أسرع برامج التطعيم في العالم، حيث تلقى أكثر من 85% من السكان جرعتين. وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، انخفضت الحالات اليومية إلى أقل من 100 لأول مرة منذ بداية تفشي الجائحة، وهو ما ساهم في زيادة القدرة الاستيعابية في مرافق إكسبو 2020 إلى 80% مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي وإلزامية استخدام الكمامات.

وتواصل اللجنة مراجعة القدرات التشغيلية في موقع إكسبو، والنظر في المزيد من التحسينات لضمان استمرار الزوار من جميع أنحاء العالم في استكشاف تجربة إكسبو والاستمتاع بها.

وتشير أحدث الأرقام إلى أن إكسبو 2020 دبي قد استقبل أكثر من 770.000 زيارة في الفترة من 1 إلى 17 أكتوبر الجاري، باستثناء ممثلي الدول، والوفود، والضيوف الدوليين، والشركاء، فضلاً عن موظفي الحدث الدولي. وقد أوصت اللجنة بإدراج جميع الزوار المعتمدين في أرقام الحضور بالمستقبل.