محمد بن راشد: الإمارات تحظى بثقة العالم

أبوظبي (الاتحاد)

عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن سعادته باستضافة الإمارات «إكسبو 2020»، وقال سموه: «نحن لا نخشى التحديات، وواجبنا أن نقدم نسخة استثنائية من هذا الحدث، وليكون (إكسبو 2020 دبي) الأفضل».

فيديو صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_راشد آل مكتوم على حسابه في انستغرام، يشارك فيه سموه جانباً من خبراته الحياتية والقيادية.. #نتصدر_المشهد #ومضات_قيادية pic.twitter.com/WLHyfjQrmQ — صحيفة الاتحاد (@aletihadae) October 22, 2021

جاء ذلك في فيديو نشره سموه على «إنستغرام» أمس، تحت وسم «#ومضات_قيادية» الذي يشارك سموه متابعيه، من خلاله جانباً من خبراته الحياتية والقيادية.

وذكر سموه في الفيديو: «نحن سعداء بفوزنا باستضافة (إكسبو 2020).. صوتت لنا 116 دولة حول العالم، وهذا إنجاز كبير بأن تحظى الإمارات ودبي بثقة كل هذه الدول.. نحن لا نخشى التحديات، وواجبنا أن نقدم نسخة استثنائية من هذا الحدث، وليكون (إكسبو 2020 دبي) الأفضل».