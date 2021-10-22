«السلامة الغذائية» توعي مربي الثروة الحيوانية

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تكثف هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية جهودها لنشر الوعي والمعرفة لدى ملاك العزب والمزارع ومربي الثروة الحيوانية لتوعيتهم بأفضل الوسائل والممارسات الواجب الالتزام بها للارتقاء بالثروة الحيوانية وتنميتها، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة عبر المنصات الإلكترونية بسبب القيود التي فرضتها جائحة كورونا خلال الفترة الماضية.

وأكدت الهيئة خلال لقاء عن بعد مع مربي الثروة الحيوانية أن الفترة القادمة ستشهد زيارات مباشرة لأصحاب المزارع والعزب وملاك الثروة الحيوانية داخل أماكنهم، وذلك لزيادة التواصل المباشرة وتوعيتهم بأفضل الممارسات والواجب الالتزام بها واتباعها، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بهدف الاستفادة منها في وضع الخطط والبرامج المستقبلية، وضمان اتباع المعايير المطلوبة للارتقاء بالثروة الحيوانية وتنميتها.

وكانت الهيئة قد نفذت أكثر من 61 لقاء وورشة إرشادية عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي لتطبيق «مايكروسوفت تيمز» (Microsoft Teams)، حضرها حوالي 2014 شخصا من المهتمين بقضايا الزراعة والثروة الحيوانية والاستثمار والأمن الغذائي والحيوي، وذلك اعتباراً من منتصف شهر يوليو من العام الماضي الماضي وحتى نهاية مايو من العام الحالي، كما تم إطلاق ثلاث قنوات عبر تطبيق «تليجرام» إحداها للشؤون الزراعية، والثانية لشؤون الثروة الحيوانية، والثالثة للتوعية بمتطلبات السلامة الغذائية.

كما تم تقديم بعض النصائح الإرشادية عن طريق بث مباشر من الحقل لشرح الممارسات الصحيحة في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني، والتعرف على طرق تشخيص ومكافحة الآفات والأمراض النباتية والعمليات الزراعية الأخرى. وتقديم النصائح في مجال تشخيص الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية وطرق علاجها والوقاية منها، والحد من انتشارها.

مفهوم مبتكر

و تبنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مفهوما مبتكراً في تنفيذ الورش واللقاءات التوعية الافتراضية، واعتمدت عليها في توعية المتعاملين، وبناء قدرات المزارعين والمربين بشكل عام بشأن أفضل الممارسات المتبعة في الزراعة وتربية الثروة الحيوانية.