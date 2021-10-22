دعوة للالتزام بالاشتراطات الخاصة بالتسمين وإنتاج اللحوم في أبوظبي

إبراهيم سليم (أبوظبي)

دعت هيئة «أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» إلى الالتزام بالقرار الخاص بنظام وحدات الإنتاج الحيواني الصغرى بالمزارع والعزب في إمارة أبوظبي المعني بالتسمين وإنتاج اللحوم.

ويلزم القرار رقم 9 لسنة 2020 الخاص بوحدة الإنتاج الحيواني الصغرى التي تمارس نشاط تربية الأبقار، والماعز، والضأن والجمال لأغراض التسمين وإنتاج اللحوم التقيد بـ 8 ضوابط، وتشمل الضوابط حسب ما ذكرته الهيئة على موقعها بالتليجرام «عدم تجاوز العدد المخصص للحيوانات على أساس السعة الاستيعابية للحظائر والمساحة المطلوبة للرأس الواحد ومعدل نمو الحيوان، وتوزيع الحيوانات في الحظائر، بما يحقق التجانس في الفئة العمرية والحالة الإنتاجية.

تزويد الحظائر بالعدد المناسب من المعالف

وتخصيص مناطق منفصلة للأغراض الآتية: «عزل ومراقبة الحيوانات الواردة حديثاً للوحدة الإنتاجية قبل دمجها في القطيع، وعزل الحيوانات المريضة والمشتبه بمرضها، الولادة، وإيواء الأمهات والمواليد قبل الفطام، ذكور التلقيح إن وجدت، كما تتضمن تزويد الحظائر بالعدد المناسب من المعالف والمشارب التي يتناسب تصميمها مع نوع وعمر الحيوانات التي يتم تربيتها، ووضع المعالف والمشارب في الأماكن المغطاة داخل الحظائر أو تظليلها لحمايتها من حرارة الشمس والطيور البرية، وتغذية الحيوانات بأعلاف تُلبي احتياجاتها الغذائية وفقاً لنوعها، وجنسها، وعمرها، وحالتها الإنتاجية والغرض من التربية، واستيفاء كافة المستندات والشهادات الصحية عند نقل الحيوانات من الوحدة الإنتاجية إلى منشأة أخرى، والضابط الأخير «عدم بيع الحيوانات مباشرة للمستهلك، إلا بعد استيفاء اشتراطات الترخيص من السلطة المختصة».

وحدات الإنتاج

يلزم القرار وحدات الإنتاج الحيواني الصغرى بالمزارع والعزب في إمارة أبوظبي المعنية بإنتاج بيض التفقيس والصيصان بأنه يجب على وحدات إنتاج بيض تفقيس الدواجن المخصصة لتزويد المزرعة بأفراخ اللحم التقيد بـ 7 ضوابط: «أن يكون المفقس بعيداً عن بيوت التربية بمسافة لا تقل عن 500 متر»، وأن يكون للمفقس مداخل ومخارج مستقلة يتم وضع اللوحات الخاصة بالأمن الحيوي عليها.

وأن يراعى في تصميم المفقس سهولة التنظيف والتعقيم والتهوية الجيدة، وأن يتم تزويد المفقس بأجهزة لترشيح الهواء وتنقيته، وأن يتم توفير غرف منفصلة للمراحل الإنتاجية المختلفة بالمفقس وإعداد وتهيئة الصيصان للترحيل لبيوت التربية، كما يتضمن تحصين الصيصان قبل نقلها بجرعات اللقاحات الموصى بها في عمر يوم واحد وفقاً للبرنامج الوقائي المعتمد في الدولة، وأخيراً تعريف الدفعات الإنتاجية بوسيلة مناسبة لتسهيل عملية التتبع.