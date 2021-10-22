«قضاء أبوظبي»: 5 خطوات لإجراء الإيداع الإلكتروني للأمانات

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أوضحت دائرة القضاء بأبوظبي أن خدمة الإيداع الإلكتروني للأمانات تضمن رصد المبالغ المودعة في ملف الدعوى في المحاكم، أو النيابات أو التنفيذ عبر الموقع الرسمي لدائرة القضاء. ولفتت الدائرة إلى وجود 5 خطوات لإجراء خدمة الإيداع الإلكتروني للأمانات، والتي تتضمن: أولاً، الدخول على الموقع الرسمي لدائرة القضاء أبوظبي، ثم اختيار خدمة إيداع وصرف الأمانات، وإدخال تفاصيل الملف، ثم القيام بالدفع الإلكتروني، وأخيراً استخراج إشعار دفع. وأوضحت الدائرة، أن خدمة الإيداع البنكي للأمانات تكون إما عن طريق شيك أو الدفع نقداً أو الحوالة البنكية.

وذكرت دائرة القضاء أبوظبي، أنه لعمل خدمة الإيداع البنكي للأمانات عن طريق الشيك، فإنه يتعين على العميل، الدخول للموقع الرسمي للدائرة وإدخال تفاصيل الملف، واستخراج إشعار الاستلام بعد دفع الرسوم المطلوبة، والتوجه إلى مصرف أبوظبي الإسلامي لإيداع الشيك مع تقديم إشعار الاستلام المستخرج من الخدمة، في حين أنه لعمل خدمة الإيداع البنكي للأمانات عن طريق الدفع نقداً، فإنه يتعين على العميل، الدخول للموقع الرسمي لدائرة القضاء بأبوظبي وإدخال تفاصيل الملف، واستخراج إشعار الاستلام بعد دفع الرسوم المطلوبة، ثم التوجه إلى مصرف أبوظبي الإسلامي لإيداع المبلغ مع تقديم إشعار الاستلام المستخرج من الخدمة. في حين أنه لعمل خدمة الإيداع البنكي للأمانات عن طريق الحوالة البنكية، فإنه يتعين بعد القيام بالحوالة البنكية من خلال تطبيق البنك الخاص بك أو عن طريق المصارف، الاحتفاظ بالرقم المرجعي للحوالة البنكية والدخول على خدمة الإيداع البنكي للأمانات وإدخال تفاصيل الملف مع اختيار نوع الدفع وتفاصيل الحوالة، وإتمام دفع الرسوم والحصول على إشعار الاستلام.