تفاهم بين «شرطة دبي» و«يو آي باث»

دبي (الاتحاد)

وقعت القيادة العامة لـ«شرطة دبي» مذكرة تفاهم مع شركة يو آي باث، تهدف إلى بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال أتمتة العمليات الروبوتية.

وقع مذكرة التفاهم عن بعد من طرف القيادة العامة لـ«شرطة دبي»، العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، ومن جانب شركة يو آي باث، تانسو يكن، نائب الرئيس لمنطقة الأسواق النامية، بحضور العقيد حسين بن غليطة، نائب مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي لشؤون التطبيقات الذكية، والمهندس سيف الكعبي، ومن جانب الشركة المعتز سلامة مدير الحسابات الكبيرة في الشرق الأوسط، وهلال بارود مدير الخدمات العالمية في الشرق الأوسط.

وتنص المذكرة على توطيد أواصر التعاون والتنسيق بين القيادة العامة لـ«شرطة دبي» وشركة يو آي باث، لتوحيد الجهود في مجال تطوير أتمتة العمليات الروبوتية، وتعزيز الشراكة بين الطرفين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بينها.