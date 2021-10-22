اختراعات إكسبو: «سبوتنيك».. أول صاروخ فضاء في التاريخ

أبوظبي (الاتحاد)

منذ انطلاق دورته الأولى في العاصمة البريطانية «لندن» قبل 170 عاماً من الآن، وبالتحديد في عام 1851، شكل معرض «إكسبو» الدولي منصة عالمية لعرض آلاف الاختراعات والابتكارات والإبداعات التي توصلت إليها البشرية في مختلف مجالات الحياة، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والتصنيع. وتحول المعرض الدولي إلى ما يشبه «المختبر الإبداعي» لعرض إنجازات البشرية في الإبداع والاختراع والابتكار، وعُرض خلال دوراته السابقة أكثر من 100 ألف اختراع، أسهمت في تغيير وجه الحياة على كوكب الأرض.

تحت شعار «عالم من أجل حياة أفضل للبشرية»، انطلقت في العاصمة البلجيكية «بروكسل» فعاليات دورة جديدة لمعرض إكسبو الدولي في أبريل من عام 1958 بمشاركة 48 دولة عرضت عبر أجنحتها الوطنية العديد من المنتجات والتقنيات والابتكارات، وبحسب التقديرات الرسمية، استقبل المعرض ما يقارب 42 مليون زائر وسائح.

وعرض معرض إكسبو بروكسل العديد من التقنيات الحديثة، مثل الفاكس، وأنموذج لمحطة الطاقة النووية، بالإضافة إلى عرض أدوات وعناصر أنتجت من مواد صناعية، وآلات أوتوماتيكية، ومحركات جديدة.

ولكن أبرز ما عُرض في معرض إكسبو بروكسل، كان صاروخ الفضاء السوفييتي «سبوتنيك»، وهو أول صاروخ فضاء ظهر في التاريخ.