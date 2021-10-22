يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر بعض السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية والغربية، ورطباً ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً. تكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية تتحول شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س. الموج في الخليج العربي متوسط إلى خفيف. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 14:09 والمد الثاني عند الساعة 03:21 والجزر الأول عند الساعة 07:52 والجزر الثاني عند الساعة 20:54. أما الموج في بحر عمان، فيكون خفيفاً. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 10:13 والمد الثاني عند الساعة 23:59 والجزر الأول عند الساعة 16:56 والجزر الثاني عند الساعة 05:28.