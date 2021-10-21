تفاهم وشراكة بين «تريندز» و«الشرق الأوسط للاستشارات»

أبوظبي (الاتحاد)

وقَّع «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» اتفاقية تعاون وشراكة مع «مركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية» بالكويت، بهدف تعزيز آفاق التعاون في مجالات البحث العلمي والدراسات واستطلاعات الرأي، وتبادل البحوث والإصدارات، وتنظيم الندوات والمحاضرات، والتنسيق بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ووقَّع المذكرة من جانب «تريندز» الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، فيما وقَّعها من جانب مركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية الدكتور فهد الشليمي رئيس المركز.

وتنص المذكرة على تعزيز التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي والأكاديمي، وإجراء البحوث المشتركة وتبادل الخُبراء والباحثين، والاستفادة من قواعد البيانات والمعلومات، إلى جانب إقامة الفعاليات العلمية والبحثية المشتركة وتنظيمها، بما في ذلك المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية وورش العمل والمحاضرات، وتبادل الإصدارات التي تصدر عن الطرفين.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات: إن مذكرة التعاون والتفاهم مع مركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية تأتي من منطلق حرص «تريندز» على تعزيز الشراكات البحثية والعلمية مع أكبر مراكز البحوث والدراسات وأهمها في المنطقة والعالم.

وأشار العلي إلى تطلُّعه نحو تعزيز التعاون البحثي والعلمي مع المركز الذي يُعدُّ من أبرز المؤسسات البحثية في المنطقة، مؤكداً أن «تريندز» يستهدف من وراء تعزيز شراكاته البحثية والعلمية أن يكون جسراً للتواصل المعرفي والأكاديمي، يصل بين أهم مراكز البحوث والدراسات على الصعيدين الإقليمي والدولي، إضافة إلى استشراف المسارات المستقبلية للأزمات والقضايا الدولية، ووضع تصورات ومقترحات تساعد صنَّاع القرار على كيفية التعامل البنَّاء معها.

ومن جانبه، ثمَّن الدكتور فهد الشليمي رئيس مركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية، دور «تريندز» البحثي، وقال: إن المركز تمكن في فترة قصيرة من وضع اسمه بين أهم مراكز البحث العلمي عالمياً، مضيفاً أن توقيع مذكرة التفاهم والتعاون مع «تريندز» يؤسس لعلاقات متميزة بين الطرفين، ويوسع القاعدة المعرفية للاستفادة من الخبرات لدى الجانبين في المجالات كافة ذات الاهتمام المشترك.

وأكد أن مركز الشرق الأوسط للاستشارات إذ يوقِّع هذه المذكرة مع «تريندز»، فإنه يأمل في دعم حركة البحث العلمي، وتحقيق فهم أعمق لمختلف القضايا الإقليمية والعالمية، مبيناً أن التعاون بين المراكز البحثية في المنطقة من شأنه أن يوسِّع قاعدة البيانات البحثية، ويُسهم بشكل كبير في وضع رؤى مستنيرة تخدم المجتمع وصنَّاع القرار.