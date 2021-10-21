افتتاح مسجد السماحة بالخان

الشارقة (الاتحاد)

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة مسجد السماحة بحي الخان، الذي يتسع لـ1200 مصلٍّ ومصلية، وذلك ضمن خطة الدائرة للعام الجاري؛ تلبية لحاجة قاطني المنطقة التي تشهد كثافة سكانية.

شهد الافتتاح عبدالله خليفة يعروف السبوسي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية، وعدد من المسؤولين بالدائرة. شُيد المسجد على نفقة المحسنين وفاعلي الخير ضمن حملة «مساجد متابعي البث المباشر 2». وبني على مساحة أرض إجمالية تبلغ 1385 متراً مربعاً، تضم المصلى ومرافقه الخدمية، من دورات المياه والميضأة وسكن للإمام، ويتكون المصلى من طابقين، ويتسع لـ1200 مصل ومصلية، منها 150 لمصلى النساء.