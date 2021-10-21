أبوظبي (الاتحاد)

هنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، صحيفة «الاتحاد» بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لصدورها، مؤكداً سموه أن «الاتحاد» أسهمت بالكلمة والفكر في مسيرة نهضة الإمارات التي أذهلت العالم.

وقال سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان في تغريدة على «تويتر»: «52 عاماً من العطاء، صحيفة الاتحاد ذاكرة الوطن ومرآته الصادقة التي عكست آماله وأحلامه وإنجازاته الكبرى، وأسهمت بالكلمة والفكر في مسيرة نهضته التي أذهلت العالم».
وكانت صحيفة «الاتحاد» قد احتفلت أمس الأول بالذكرى الثانية والخمسين لصدورها، حيث صدر العدد الأول من الجريدة في 20 أكتوبر1969.