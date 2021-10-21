طحنون بن محمد: «الاتحاد» ذاكرة الوطن ومرآته الصادقة

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، صحيفة «الاتحاد» بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لصدورها، مؤكداً سموه أن «الاتحاد» أسهمت بالكلمة والفكر في مسيرة نهضة الإمارات التي أذهلت العالم.

52عاماً من العطاء، صحيفة الاتحاد ذاكرة الوطن ومرآته الصادقة التي عكست آماله وأحلامه وإنجازاته الكبرى، وأسهمت بالكلمة والفكر في مسيرة نهضته التي أذهلت العالم. — طحنون بن محمد آل نهيان (@Tahnoonbm) October 21, 2021

وقال سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان في تغريدة على «تويتر»: «52 عاماً من العطاء، صحيفة الاتحاد ذاكرة الوطن ومرآته الصادقة التي عكست آماله وأحلامه وإنجازاته الكبرى، وأسهمت بالكلمة والفكر في مسيرة نهضته التي أذهلت العالم».

وكانت صحيفة «الاتحاد» قد احتفلت أمس الأول بالذكرى الثانية والخمسين لصدورها، حيث صدر العدد الأول من الجريدة في 20 أكتوبر1969.