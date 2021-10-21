«إكسبو».. قطعة من السماء

دبي (الاتحاد)

مع احتفال «إكسبو 2020 دبي» بأسبوع الفضاء، سيتحول موقع الحدث الدولي إلى قطعة من السماء ضمن مهرجان الأضواء الاستثنائي كاليدوسكوب، الذي سيعرض بهذه المناسبة مجموعة من المنحوتات المضيئة المستوحاة من الكواكب، وسيقدم مجموعة من عروض الضوء الفنية المرتبطة بهذا الموضوع. وسيسخّر مهرجان كاليدوسكوب الفنون البصرية وإبهار الضوء وجماليات التصوير الفوتوغرافي لتحقيق ربط قوي مع أسبوع الفضاء، وهو ثاني أسابيع الموضوعات العشرة، التي ينظمها «إكسبو 2020 دبي» في إطار برنامج الإنسان وكوكب الأرض على مدى فترة إقامة الحدث الدولي الممتدة حتى 31 مارس 2022، وستشمل التجربة، المستوحاة من النجوم والفضاء، عرض مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية الملهمة، التي حققت بالفعل انتشاراً واسعاً وأبهرت الكثير من الزوار.

وقال جرانت ريد، نائب رئيس الأنشطة الترفيهية والفعاليات في «إكسبو 2020 دبي»: « نقدم عبر مهرجان كاليدوسكوب برنامجاً حافلاً بالأنشطة، ونستعرض من خلاله قوة التواصل البشري.. هذا الأسبوع، وبينما يلتقي العالم في إكسبو 2020 دبي للتعاون من أجل التوسع المستدام للبشرية في الفضاء، سيسلط برنامجنا الضوء على قدرة التعاون على الإلهام بمستقبل أفضل للجميع على كوكب الأرض».