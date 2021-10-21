استكشاف الفضاء في «الجناح الأميركي» بـ«إكسبو»

دبي (وام)

استضاف جناح الولايات المتحدة في «إكسبو 2020 دبي» جلسة نقاشية بعنوان «الاستفادة من الشراكات الدولية في استكشاف الفضاء» ضمت أعضاء من شركات مختصة بينها بوينغ ولوكهيد مارتن ومجموعة جاكوبس إنجنيرينغ.

وناقش المتحدثون سبل التعاون بين الدول بعضها مع بعض، وبين الحكومات وشركات القطاع الخاص في استكشاف الفضاء، وأهمية الاستكشافات في حل مشكلات بيئية ومناخية تواجه كوكب الأرض.

وقال كولجيت غاتا أورا، رئيس شركة بوينغ في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: إن «الخطوة الأولى التي يجب فعلها قبل عقد أي شراكات دولية في استكشاف الفضاء هي فهم طبيعة هذا القطاع؛ وحينها ستعرف كل شركة وكل دولة دورها المطلوب وما تستطيع تقديمه في هذا الصدد». وأكدت دون هيكتون، المدير التنفيذي للعمليات ورئيس قسم الفضاء والتكنولوجيا والأعمال النووية لمجموعة جاكوب، أهمية التعاون للدفع نحو الابتكار، خاصة بين الشباب، مشيرة إلى أن اكتشافات الفضاء ستصب في مصلحة قضية المناخ والاستدامة برمتها، وهي قضية حاسمة للجميع في الوقت الحالي، وتتطلب تكاتف جميع الدول. وقال ألين هربرت، المدير العام لشركة ستارت لاب أويسيس: «نريد أن نكون رواداً في استخدام تكنولوجيا الفضاء للأمن الغذائي، والمساعدة في حل أزمة التغير المناخي.. وأرى أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ستكون واحدة من أقوى المناطق فيما يتعلق بالفضاء، ونحن نتطلع لأن نكون جزءاً من ذلك». وتابع: «الفضاء للجميع، ويجب أن يشارك فيه الجميع؛ ولهذا السبب أتحدث دائماً عن دول الفضاء الناشئة، وهي دول الشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا اللاتينية؛ وهذا هو الوقت المناسب لهم جميعاً للمشاركة، وآمل أن أرى المزيد من الشركات الأميركية تبرم شراكات مع رواد أعمال في الفضاء من هذه البلدان». وناقش روبرت هاروارد، المدير التنفيذي لدى شركة لوكهيد مارتن في الشرق الأوسط، نموذج الجامعات البحثية في التعاون، مؤكداً أن الفضاء مكان يطمح الجميع للذهاب إليه.

وتأتي الفعالية ضمن أسبوع الفضاء الذي يقام في الفترة من 17 إلى 23 أكتوبر الجاري وهو الثاني ضمن سلسلة أسابيع الموضوعات العشرة التي ينظمها «إكسبو 2020 دبي» في إطار برنامج الإنسان وكوكب الأرض، والذي يشمل عدداً من الفعاليات المعرفية والترفيهية المرتبطة بالموضوعات ذات الصلة.