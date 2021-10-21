استعرضه جناح كازاخستان في «إكسبو».. نظام فضائي للاستشعار «عن بُعد»

آمنة الكتبي (دبي)

يتميز الجناح الكازاخستاني بركن خاص في قطاع الفضاء، ويعرض تجربة تلك الدولة في استخدام نظام فضائي للاستشعار عن بُعد باستخدام مركبتين فضائيتين 1-KazEOSat و2-KazEOSat، بالإضافة إلى وحدة أرضية للمراقبة «عن بُعد»، كما يستفاد من البيانات التي يتم الحصول عليها في مجموعة واسعة من التطبيقات العملية اليومية، كمنع حدوث طوفانات طينية في المناطق الجبلية جنوب البلاد، وإجراء دراسات للمساعدة في زيادة غلة المحاصيل، ورصد المراعي، بالإضافة إلى تطبيقات عامة في مجال الإجراءات المتخذة لحماية البيئة.

ويوضح الجناح في إطار برنامج حماية التنوع البيئي، أنه تم إجراء دراسات عن حالة المتنزهات الوطنية ومناطق انتشار ظبي السايغا والغزلان، وهما صنفان من الحيوانات المهددة والحساسة تجاه التغيرات في المناخ وأثر الإنسان على البيئة، كما يوضح توسع نطاق الاستفادة من الأقمار الاصطناعية بفضل ما حققته من تطور على مدى العقود الأخيرة، ولاسيما التحسن المستمر لأنظمة الاستشعار عن بُعد الخاصة بالأرض.

كما تسمح الأنظمة الحديثة والرقمية بتحليل فوري للبيانات المتعلقة بالطبيعة، بالإضافة إلى تقديم توقعات دقيقة عن الحالة المناخية، وتستخدم عمليات الرصد بالأقمار الاصطناعية لمراقبة كوكبنا، بدءاً من تتبع حالة الطقس وصولاً إلى تجنب الكوارث البيئية كالحرائق والفيضانات وموجات الجفاف، كما أنها قادرة على المساعدة في مواجهة المخاوف المتعلقة بتغير المناخ حول العالم وغيرها من المشاكل البيئية. كما يوضح الجناح أنه تم بناء أول وأكبر ميناء فضائي في العالم، في منطقة بايكونور، في عام 1957 في كازاخستان، حيث يعيش أكثر من 125 مجموعة عرقية وقومية في سلام وانسجام على أرض كازاخستان. ويوفر تجربة ترفيهية فريدة من نوعها للزوار عبارة عن لعبة تفاعلية تمكن الزوار من تجربة إطلاق الصواريخ بدءاً من الإشعال والانطلاق وصولاً إلى الفضاء .