«مركز الشرطة الذكي».. خدمات بلا تدخل بشري على مدار الساعة

دبي (الاتحاد)

زار معالي إدوارد هيغر، رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا، مركز الشرطة الذكي «SPS» المُقام في معرض إكسبو 2020 دبي العالمي، واطلع على الخدمات الشرطية التي يقدمها لكافة فئات المجتمع بطريقة ذكية، ودون أي تدخل بشري، وعلى مدار 24 ساعة. وكان في استقبال معاليه، اللواء علي عتيق بن لاحج مدير الإدارة العامة لأمن المطارات في دبي، بحضور العقيد عبيد مبارك بن يعروف، مدير إدارة أمن وحماية الشخصيات في شرطة دبي.

واستمع معالي رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا والوفد المرافق له إلى شرح مُفصل حول الخدمات التي يوفرها مركز الشرطة الذكي «SPS»، وكذلك 3 مراكز من نوع «ووك إن» في معرض إكسبو لكافة المتعاملين بـ 7 لغات.

إدوارد هيغر خلال جولة في الجناح

كما واستمع معاليه إلى شرح حول 27 خدمة رئيسة من الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية التي يوفرها مركز الشرطة الذكي، وطرق تقديم طلبات الحصول على تصاريح بسهولة ويسر شديدين دون الحاجة إلى التوجه إلى مراكز الشرطة التقليدية. واطلع معاليه على آلية تسجيل بلاغ جنائي دون الحاجة إلى مقابلة موظفين، والتواصل المباشر عبر الفيديو مع ضباط تحقيق يتحدثون بلغات عدة، إلى جانب اطلاعه على عدد من الدوريات الشرطية القديمة والحديثة، وكذلك الدراجات المستخدمة في شرطة دبي. وفي ختام الزيارة، عبر رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا عن سعادته بالاطلاع على الخدمات الذكية في مركز الشرطة الذكي «SPS»، المُسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتباره أول مركز شرطي ذكي من نوعه في العالم يعمل دون تدخل بشري.