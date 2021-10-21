أكد أن «إكسبو» يعزز التجارة والسياحة.. سفير تركيا: حقبة جديدة من التعاون

دبي (وام)

قال توجاي تونشير سفير جمهورية تركيا لدى الدولة، إن مشاركة بلاده في «إكسبو 2020 دبي» تجسد حقبة جديدة من التعاون وتعزيز العلاقات مع دولة الإمارات، وإن الحدث العالمي يمثل فرصة لعرض مقومات اقتصاد تركيا المتنوع، والذي يشمل قطاعات عديدة منها السياحة والمجوهرات والتكنولوجيا والبناء.

وأضاف: إن حجم تجارة تركيا مع الإمارات يبلغ 8.5 مليار دولار في ظل نمو حركة التجارة بين البلدين، مشيراً إلى الأشهر الستة الأولى من العام الجاري شهدت زيادة تقترب من مئة في المئة، وذكر أن «إكسبو » يساهم في تعزيز النمو التجاري خاصة مع تصدير المزيد من المواد الغذائية والأطعمة الجاهزة، وكذلك الفواكه والخضراوات، وأيضاً مواد البناء التي تحتاجها المنطقة و تمتلكها تركيا. وأشار إلى أن «إكسبو» يسهم في تعزيز نمو السياحة التركية، وهو قطاع مهم للبلاد، وقال: «كثير من الناس يكسبون دخلهم من السياحة في تركيا، سواء كانوا مرشدين وموظفين في الفنادق، وفي إنتاج الأغذية وتجهيزها، كنا نستقبل ما يقرب من 30 مليون سائح سنويا قبل «كوفيد- 19»، وكانوا سائحين من فئات متنوعة فمنهم يبحثون عن الثقافة أو العلاج أو للاستمتاع بفصل الصيف على الشواطئ أو بفصل الشتاء». وأكد أن «إكسبو 2020 دبي» يساهم في تحقيق رؤية تركيا للسياحة المتنوعة، بما في ذلك من دولة الإمارات ودول الخليج العربية، وهذه أسواق رئيسة لـ«إكسبو 2020 دبي» وسوف نظهر أن تركيا مستعدة وراغبة في استيعاب المزيد من السياحة خلال مشاركتنا. من جانبه، قال مكرم أكسوي، المفوض العام لجناح تركيا: « لدى تركيا قوة في قطاع السيارات، وخاصة الشركات التي ستنتج السيارات الكهربائية، وأيضًا لديها قوتها في قطاع الغذاء والزراعة، خاصة في وقت يواجه فيه العالم قضايا حرجه فيما يتعلق بالأمن الغذائي. تنتج تركيا أغذية عضوية ونحن على استعداد لتزويد العالم بهذه الأغذية».