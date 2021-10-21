مدير جناح النمسا: سعداء بمشاركتنا في «إكسبو 2020 دبي»

دبي (وام)

أكد فيليب شارميل مدير جناح النمسا في «إكسبو 2020 دبي» أهمية مشاركة بلاده في هذا الحدث العالمي لإبراز إنجازاتها في مختلف القطاعات وخاصة الاستدامة والتعريف بثقافتها و تراثها الغني.

وقال شارميل: سعداء بمشاركتنا في «إكسبو 2020 دبي» في هذه النسخة الاستثنائية، وأهنئ دولة الإمارات على هذا التنظيم الناجح، من الرائع أننا نتواجد جميعا في هذا المنصة الدولية بعد عام ونصف من التباعد بسبب «كوفيد-19»، حيث يمكننا التحدث مع بعضنا البعض وجها لوجه والمشاركة في الأفكار والرؤى، كما يمكننا التعرف على أبرز الابتكارات التي تحققت في مختلف دول العالم.

وأضاف: إن مبنى جناح النمسا يتميز بتصميمه الفريد الذي يتكون من 38 برجاً مخروطي الشكل، وهو مزيج بين تكنولوجيا المناخ النمساوية والبناء التقليدي، الذي يتمتع بذات الكفاءة العالية في استخدام الطاقة باستخدام نفس الوسائل المستخدمة منذ آلاف السنين في أبراج الرياح وهي تعمل على تبريد المبنى دون الحاجة إلى التكييف فهو يوفر 70 % من الطاقة، فالطاقة المتجددة هي الهدف المهم جدًا بالنسبة لنا لتحقيقه، نحن هنا في منطقة الفرص في «إكسبو» ونعتقد أنه لا توجد فرصة من دون الاستدامة لذا ما ترونه هنا في جناح النمسا قائم على توفير الطاقة للحصول على مستقبل أفضل وأكثر استدامة.

واختتم شارميل: نريد أن يختبر جميع زوارنا النمسا بكل حواسهم هنا في الجناح يمكنك أن تسمع، تشعر، تتذوق، تشم النمسا، لدينا محطات مختلفة تم تطويرها لتشجيع زوارنا على الاسترخاء قليلاً، والاستمتاع بمحيطهم، وكذلك العودة خطوة واحدة إلى الوراء من دون التكنولوجيا، حتى إنك لا ترى شاشات في الجناح، ولدينا في معرضنا محطات مختلفة، حيث يمكنك صنع الموسيقى بنفسك، ويمكنك أن ترى سرعة دقات قلبك من خلال اللمس، ويمكنك أن تشعر بتدفق الهواء من حولك، وكيف تؤثر على محيطك في الجناح.