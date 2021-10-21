ريادة نسائية في «جناح المرأة» بـ«إكسبو»

دبي (وام)

عقد جناح المرأة في «إكسبو 2020 دبي»، بالتعاون مع كارتييه، سلسلة من اللقاءات بمشاركة كلاً من مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، ومركز التجارة العالمي في نيويورك «ITC»، بهدف تعزيز فرص المرأة في التعلم والابتكار وعقد الشراكات والدخول في التحالفات، ولتسليط الضوء على الدور الذي يمكن أن تلعبه المرأة بشكل أساسي في قطاع الصناعات الرئيسة، لوضعها على خريطة التجارة العالمية.

وأوضحت علياء الشيباني عضو إدارة جناح المرأة في «إكسبو 2020 دبي»، أن جناح المرأة يحرص على تعريف الزوار بالدور المحوري الذي لعبته المرأة عبر التاريخ حتى يومنا هذا ومساهماتها الإيجابية والتي ‏برهنت أن ازدهار المرأة هو ازدهار للبشرية كلها.

وقالت: إن الجناح يبين جانب المساواة بين الجنسين كما يعرض الجناح رحلة تأثير المرأة في صنع عالم أفضل من خلال تمكين دور المرأة والاحتفاء بصانعات التغير في جميع المجالات كما يعمل على توفير مساحة للمناقشات الهادفة والداعمة لرؤيته المرأة وإسهاماتها في تشكيل المجتمع واهم المبادرات والحلول التي تقدمها المرأة في جميع أنحاء العالم.

وقالت باميلا كوك هامليتون، المدير التنفيذي لمركز التجارة العالمي: « إن تشكيل عالم أكثر مرونة وشمولية واستدامة أصبح أكثر أهمية عن ذي قبل، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا بتواجد المرأة كجزء أساسي من الحل، لذا يشارك مركز التجارة العالمي، وبالتعاون مع مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والتصدير، في إيجاد فرص جديدة ودعم حقيقي للمرأة، عن طريق استضافة «إكسبو 2020 دبي» لمجموعة من الفعاليات واللقاءات التي تنعقد بشكل فعلي وافتراضياً، لتعزيز التعلم والابتكار والشراكات والتحالفات، ولتعليم النساء كيف يصبحن رائدات أعمال.

وتحدث محمد الكمالي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، عن إعلان برنامج الريادة النسائية خلال فترة انعقاد «إكسبو 2020 دبي»، بالإضافة لبرنامج المرأة في التجارة الدولية، وهي مبادرة هدفها تسهيل دخول ما يقارب الثلاثة ملايين امرأة سوق التجارة الدولي على مستوى العالم بحلول 2021، والتركيز على تحويل الأسواق العادية إلى أسواق رقمية.

وتم تقديم عرض مرئي حول قصة إحدى السيدات المكافحات من بنغلاديش، والتي تقوم تجارتها على بعض الصناعات اليدوية وخلال فترة الجائحة، توقف عملها هي وفريقها بالكامل، وتعرضت لأيام صعبة، إلى أن تواصلت مع فريق «هي تتاجر» العالمي «She Trade Global» الذي وفر لها فرصة تعلم التسويق الرقمي، وهو ما فتح أمامها أسواقاً جديدة، وغيّر من حياتها بشكل كامل. كما سلطت جلسة أخرى الضوء على الكيفية التي تمكنت من خلالها بعض رائدات الأعمال من النجاح خلال فترة الجائحة، فيما ناقشت جلسة أخرى، كيفية البدء بمشروع رقمي باستخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي.