جامعة الإمارات تبحث مواءمة استراتيجيتها مع «مبادئ الخمسين»

أبوظبي (الاتحاد)

عقد مجلس جامعة الإمارات العربية المتحدة اجتماعه الثاني للعام الأكاديمي 2021 / 2022 برئاسة معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، وناقش الاجتماع مواءمة استراتيجية الجامعة مع المبادئ التوجيهية العشرة لدولة الإمارات للخمسين سنة القادمة.

واستهل الرئيس الأعلى للجامعة الاجتماع بتهنئة معالي مريم بنت محمد المهيري، نائبة رئيس المجلس، على تعيينها وزيرة للتغير المناخي والبيئة، بالإضافة إلى مهامها في الشؤون المائية والأمن الغذائي، وأشار إلى أن توحيد المهام يحقق ترابط الاستدامة ويضع دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة الدول المتقدمة في المجالات ذات الصلة.

وأكد الرئيس الأعلى للجامعة أن جناح جامعة الإمارات العربية المتحدة في إكسبو 2020 دبي يحظى بإقبال كبير للغاية ويشهد يومياً زيارات مكثفة من مختلف الفئات المجتمعية من الدولة والعالم. وفي إيفاء المجلس لدوره في الإشراف على استراتيجية الجامعة وتنفيذها، ناقش المجلس الخطوات التي اتخذتها القيادة التنفيذية للجامعة بهدف مواءمة استراتيجية جامعة الإمارات العربية المتحدة مع المبادئ التوجيهية العشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة للخمسين سنة القادمة من التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وكذلك الارتقاء بمكانة الجامعة في التصنيفات الوطنية والإقليمية والدولية.

وقدم الدكتور طارق بن هندي، رئيس لجنة التدقيق والمخاطر، تقريراً يتضمن توصيات حول السياسات المالية للجامعة، التي تتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ومعايير المحاسبة على أساس الاستحقاق للحكومة الاتحادية.

وأشار المجلس أن اعتماد التقرير وتوصياته من شأنه أن يضمن توافق المهام المالية للجامعة مع الممارسات والمعايير المحاسبية الدولية. واطلع المجلس على الأداء المالي للجامعة مقابل الميزانية المعتمدة للربع الثالث.