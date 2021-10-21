بدء التسجيل للمشاركة في مزاينة سويحان

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مهرجان الظفرة بدورته 15، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في مزاينة سويحان، وذلك في موقع التسجيل بمدينة سويحان، أو عبر التطبيق الذكي للمهرجان. وأكدت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، أن التسجيل سيبدأ في موقع التسجيل بمدينة سويحان في الأوقات المحددة للملاك وحسب الفئات العمرية للإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل، وبإمكان مُلاك الإبل تحميل تطبيق مهرجان الظفرة عبر أبل ستور وجوجل بلاي، للتسجيل الإلكتروني بالمزاينة.

وأوضحت اللجنة أن تسجيل مطايا سن المفاريد مجاهيم سيكون يوم الأربعاء 27 أكتوبر الجاري، والمفاريد محليات ومهجنات أصايل يوم الخميس 28 أكتوبر، والحقايق محليات ومجاهيم ومهجنات أصايل يوم الجمعة 29 أكتوبر، واللقايا محليات ومجاهيم ومهجنات أصايل يوم السبت 30 أكتوبر، والإيذاع محليات ومجاهيم ومهجنات أصايل يوم الأحد 31 أكتوبر، والثنايا محليات ومجاهيم ومهجنات أصايل يوم الاثنين 1 نوفمبر المقبل، والحول محليات ومجاهيم ومهجنات أصايل يوم الثلاثاء 2 نوفمبر، فيما سيكون أخر وقت للتسجيل الساعة السادسة مساءً وحسب الأيام المعلنة.

وأكدت اللجنة على مُلاك الإبل ضرورة متابعة منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها «تراثنا» على تويتر وانستغرام وفيسبوك، وذلك للحصول على آخر التحديثات المتعلقة بمهرجان الظفرة، كمواعيد الدخول والتسجيل والنتائج، وغيرها من المعلومات.

وتواصل لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي استعداداتها المكثفة لانطلاق مهرجان الظفرة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في دورته الخامسة عشرة، والتي تقام بالتزامن مع الاحتفاء بعام الخمسين، في الفترة من 28 أكتوبر 2021 لغاية 22 يناير 2022 (موسم مزاينات أبوظبي) متضمنةً مزاينات للإبل ومهرجاناً تراثياً شاملاً في كل من سويحان ورزين ومدينة زايد والظفرة ضمن إمارة أبوظبي.

ويجسّد مهرجان الظفرة جهود الإمارة في تعزيز مكانتها منصة إقليمية وعالمية للتراث، وخاصة مع ما تشهده الدورة الحالية من زيادة في عدد الجوائز واستكشاف آفاق جديدة لتسليط الضوء على غنى الموروث الإماراتي والعربي في مزاينات الإبل من خلال إدخال فئات جديدة لجوائز الإبل والمسابقات التراثية، ويعكس المهرجان التزام لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي ترجمة الرؤية الثقافية للإمارة من خلال الحفاظ على الموروث وإحيائه، وإيصال رسالة الإمارات الحضارية والإنسانية إلى العالم، فضلاً عن تعزيز قيم الولاء والانتماء من خلال ممارسة التراث الإماراتي الأصيل .

وتتضمن التظاهرة العديد من الفعاليات التراثية والثقافية وفي مقدمها المزاينات التي تعكس شغف الإماراتيين خاصة وشعوب منطقة الخليج العربية بشكل عام، بالإبل وتربيتها والعناية بها، في إطار تمسكهم بعاداتهم الأصيلة وتقاليدهم العريقة وإرثهم الممتد عبر الآباء والأجداد إلى آلاف السنين.

كما يسـلّط المهرجـان الضـوء علـى دور الإبـل فــي ثقافـة وتـراث دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة ومجلـس التعـاون لدول الخليج العربية، وذلـك مـن خلال مزاينـات الإبل في إمارة أبوظبي للسلالات الأصيلة من فئات المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح، وتشمل الدورة الجديدة كذلك إطلاق جائزة «بيرق الإمارات» لفئتي «المحليات والمجاهيم» بقيمة 6 ملايين درهم، حيث تتبع آلية جديدة تعتمد على النقاط وتعد الأولى من نوعها في مسابقات مزاينات الإبل.

أهداف

يهدف مهرجان الظفرة، إلى الحفاظ على سلالات الإبل الأصيلة، وزيادة عدد ملاك الإبل المشاركة في مسابقات المزاينة والمسابقات التراثية المرتبطة بثقافة وتقاليد أهل المنطقة، والحفـاظ علـى الموروث الشعبي، وتشجيع أبناء المجتمع الإماراتي والخليجي على ممارسته بمختلف أشكاله، وتقوية الروابط الإنسانية والاجتماعية، إضافة إلى المساهمة في تطوير السياحة الداخلية والخليجية وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتعزيز مركز إمارة أبوظبي لتكون الوجهة الأولى لمزاينات الإبل والفعاليات التراثية محلياً وإقليمياً ودولياً.

حلّة جديدة

سينطلق مهرجان الظفرة بدورته الخامسة عشرة بحلّة جديدة هذا الموسم، حيث توسّع المهرجان لتنضوي تحت مظلته كافة مزاينات الإبل في إمارة أبوظبي، والتي تتوزع ضمن أربعة مواقع (سويحان، رزين، مدينة زايد، مهرجان الظفرة)، مزاينة الإبل ومسابقة المحالب لكافة الفئات، إلى جانب العديد من المسابقات التراثية الهادفة، والتي تشمل: (سباق الخيول العربية الأصيلة، سباق الصقور، سباق السلوقي العربي التراثي، مسابقة مزاينة الصقور، مسابقة مزاينة السلوقي العربي، مسابقة الرماية، ومسابقة مزاينة غنم النعيم).