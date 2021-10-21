3 خطوات للاستفادة من «حافلات عند الطلب» في جزيرة ياس

هالة الخياط (أبوظبي)

أكد مركز النقل المتكامل في أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، أنه يمكن الاستفادة من خدمة «حافلات عند الطلب» والتنقل بسهولة في جزيرة ياس، من خلال تحميل تطبيق أبوظبي لينك وطلب الخدمة بثلاث خطوات بسيطة. وأوضح المركز أن التطبيق يتوفر في متجري آبل وجوجل بلاي، وبخطوات بسيطة يمكن الاستفادة من الخدمة تتمثل بتحديد نقطة الانطلاق والوصول، واختيار الوقت المناسب للرحلة، ومن ثم اتباع المسار المحدد في التطبيق للوصول إلى موقع الحافلة التي ستكون في أقرب نقطة ممكنة، علماً أن نوع الحافلة ورقم اللوحة يظهران في التطبيق الذي يوفر لطالب الخدمة إمكانية تتبع مسار الحافلة وأوقات تحركها بشكل مباشر، بدءاً من وقت طلبها وحتى وصولها للوجهة المستهدفة.

وحدد مركز النقل المتكامل 7 محطات لخدمة حافلة عند الطلب «أبوظبي لينك» لتوفر للزوار تجربة التنقل السهل والذكي بين مختلف مرافق الترفيه والتسوق داخل الجزيرة، وهي ياس مول، عالم ورنر براذورز، فنادق ياس بلازا، البندر، المنيرة، الزينة، حلبة مرسى ياس مارينا. وبين المركز أن استخدام «أبوظبي لينك» متاح في الجزيرة يومياً من الساعة 6:00 صباحاً وحتى 11:00 مساءً، وتشمل المجمعات السكنية المختلفة والمناطق المجاورة لشاطئ الراحة. وأكد مركز النقل المتكامل أن حافلات «خدمة عند الطلب» تخضع لعملية تعقيم دورية وبشكل مكثف في الفترة المسائية بعد الانتهاء من تقديم الخدمات اليومية، وذلك ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية المتخذة لضمان صحة وسلامة الركاب.

وأكد المركز أن خدمة «أبوظبي لينك» تعزز التكامل في شبكة النقل بالحافلات العامة، وتأتي انطلاقاً من استراتيجية المركز لتوسيع خدماته، وتنويع خيارات التنقل لأفراد المجتمع، وتقريب خدمات الحافلات العامة من منازلهم وتعزيز قدرتهم على التنقل.