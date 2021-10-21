استقرار أسعار الأسماك في رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

شهدت أسواق السمك في رأس الخيمة، أمس الأول، انخفاضاً في أسعار بعض الأسماك وزيادة في تنوعها واستقراراً ملحوظاً في أسعار البعض الآخر، حيث تكون أغلب الأسعار في شهري أكتوبر ونوفمبر مستقرة.

وأوضح شريف محمد تاجر سمك بسوق رأس الخيمة بالإمارة أن الاستقرار الحالي في الأسعار متوقع في مثل هذه الفترة من العام، حيث تراوح سعر سمك القباب بين 50 و65 درهماً للحبة الكبيرة والصافي 25 درهماً للكيلو للمحلي وانخفض سعر الكنعد المحلي إلى 35 درهماً، وسجل الشعري الحبة الكبيرة 25 درهماً و 30 درهماً، فيما سجل سمك الهامور المحلي 50 درهماً للكيلو، منوهاً بتوفر الخباط ودردمان محلي رأس الخيمة.

وقال المواطن حمد الشميلي أحد مرتادي أسواق السمك الرئيسة: إن «سوق المعيريض، وسوق رأس الخيمة» بالإمارة يشهدان إقبالاً واضحاً في فترات مختلفة في السنة، وبالتحديد في فترة الشتاء التي تتزامن مع شهر نوفمبر حتى مارس، نتيجة اعتدال الجو والإقبال الكبير على الشواء والتوجه للأماكن المفتوحة، والتي يكون فيها عدد المعروض أقل أحياناً مع الطلب ناهيك عن ارتفاع الأسعار لعدد معين من الأصناف التي يقبل عليها المستهلكون.