انطلاق مؤتمر التميز في علاج الأورام بدبي

دبي (الاتحاد)

انطلقت صباح أمس فعاليات مؤتمر التميز في علاج الأورام المخصص لأحدث التطورات العلمية وخيارات العلاج في رعاية الأورام في دبي، وستستمر فعاليات المؤتمر حتى اليوم في إنتركونتيننتال فستيفال سيتي في دبي، وحتى 23 أكتوبر، 2021 افتراضياً.

ويهدف المؤتمر السنوي المخصص لرعاية الأورام، والذي يُعقد تحت شعار «القضاء على مرض السرطان» إلى الجمع بين كبار المتخصصين والجراحين وخبراء رعاية الأورام من الإمارات العربية المتحدة وخارجها، حيث سيركز المتخصصون والخبراء على الكشف المبكر والعلاج والتعليم والتوعية بمعلومات السرطان الحديثة والشاملة بين المشاركين.

وناقش الخبراء خلال اليوم الأول من المؤتمر العديد من القضايا والموضوعات الهامة في مجال طب الأورام ومنها: سرطان الثدي وسرطان الرئة وسرطان الجهاز الهضمي، وسيركز المؤتمر على مدى الثلاثة أيام القادمة على أحدث التطورات في رعاية الأورام، حيث ستشمل الجلسات مناقشات بين الخبراء حول 12 تخصصاً فرعياً للأورام بما في ذلك أورام الرأس والرقبة وسرطان الجهاز الهضمي وأورام الثدي وأورام النساء وأورام المسالك البولية والتصوير والتغذية وسرطان الرئة وتمريض الأورام والرعاية التلطيفية وعلم الأورام المناعية على سبيل المثال لا الحصر.

بالإضافة إلى ذلك، يتم عقد ورشتي عمل خلال أيام الحدث، حيث سيحصل المشاركون على 22 ساعة من ساعات التعليم الطبي المستمر. وسيشهد الحدث 160 متحدثاً سيقدمون رؤاهم حول مواضيع مهمة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بمرض السرطان من خلال العديد من الجلسات العلمية وورش العمل المخصصة.

وخلال شهر التوعية بسرطان الثدي، يركز مؤتمر التميز في علاج الأورام على دعم تسريع البحث وتقديم الدعم الحيوي بكل الطرق الممكنة من خلال رفع مستوى المعرفة لدى المجتمع الطبي من أجل تقديم أفضل رعاية للمرضى، وهذا العام، ستتم تغطية العديد من الموضوعات العلمية خلال الجلسة المتخصصة بموضوع سرطان الثدي، بما في ذلك «كيفية التعامل مع المرضى المصابين بجين سرطان الثدي المرحلة المبكرة؟» و«استراتيجيات الحد من التصعيد في سرطان الثدي: أين نحن وأين نريد أن نكون؟» وغيرهما الكثير.

ومن المتحدثين في الجلسة: الدكتورة شاهينة داوود رئيسة مؤتمر التميز في علاج الأورام، ود. سوديب جوبتا من الهند، ود. شونا ناج من الهند، ود. ستيفن جونستون من المملكة المتحدة، ود. خافيير كورتيس من إسبانيا، ود. حمدي عبد العظيم من مصر، ود. جوزيبي كوريجليانو من إيطاليا، ود. بهاونا سيروهي من الهند، ود. محسن مختار من مصر، ود. ذو الفقار جعفر من الإمارات العربية المتحدة، ود. ناجي الصغير من لبنان، ود. أنطونيو لومبارت من إسبانيا، وغيرهم الكثير.

ونظراً للتغير السريع الذي يشهده مجال طب الأورام، يعد مؤتمر التميز في علاج الأورام منصة مميزة تجمع أبرز الخبراء من المنطقة والعالم لتسهيل تبادل الخبرات والمعلومات، بالإضافة إلى ذلك، يجمع مؤتمر التميز في علاج الأورام خبراء من 14 تخصصاً فرعياً ضمن علم الأورام.

وقال البروفيسور سولانج بيترز، رئيس قسم الأورام الطبية، قسم الأورام في جامعة لوزان: «يعد مؤتمر التميز في علاج الأورام منصة مثالية لمناقشة أحدث التطورات في علاج السرطان والوقاية والرعاية - مع فرص للتواصل والمناقشات الحية مع الزملاء من حول العالم».