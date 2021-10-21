خلال مؤتمر «الأمراض المُعدية» بدبي.. مناقشات حول مستجدات «كورونا»

دبي (الاتحاد)

انطلقت أمس بدبي، فعاليات الدورة الخامسة لمؤتمر الأمراض المُعدية في الشرق الأوسط، وتركز دورة هذا العام من المؤتمر على أخر مستجدات فيروس «كوفيد-19»، وأحدث الدراسات العلمية المتعلقة بالوباء العالمي، كما يناقش نخبة الأطباء المتخصصين خلال المؤتمر الذي يستمر حتى غد السبت أبرز التحديات في الأمراض المُعدية والتجارب السريرية الحديثة التي توفر الأدلة الإرشادية الإكلينيكية للتوجيه عملية للمتخصصين في مجال الرعاية الصحية.

وبدأت فعاليات المؤتمر بالكلمة الرئيسة وقدمتها الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشملت فعاليات المؤتمر المحاضرات العلمية الفعلية والافتراضية وجلسات النقاش بين المتخصصين حول آخر التطورات حول الأمراض المُعدية، ومنها آخر المستجدات حول فيروس «كوفيد-19»، واللقاحات للأطفال والبالغين، وتشخيص الأمراض المُعدية.

كما تركز المواضيع المطروحة في المؤتمر حول بفيروس «كوفيد-19» على جهود القطاع الصحي الإماراتي خلال الوباء العالمي، والتحديثات حول لقاحات الأطفال ضد الفيروس، والصحة النفسية للعاملين في القطاع الصحي خلال الجائحة، إدارة المنظمات الصحية العالمية للأوبئة، وآخر المستجدات حول العلاجات واللقاحات للفيروس.

وقالت الدكتورة بدرية الحرمي استشاري الصحة العامة نائب رئيس جمعية الإمارات للصحة العامة: «تجمع النسخة الخامسة لمؤتمر الأمراض المُعدية مجموعة من الخبراء المتخصصين لمناقشة أبرز المواضيع المستجدة المتعلقة بهذا المجال، ويمثل تركيز المؤتمر على آخر المستجدات حول جائحة «كوفيد-19» أهمية بالغة، حيث ما تزال مختلف أنحاء العالم تحت تأثير تداعيات هذا الوباء ما يشكل تحدياً كبيراً للموارد الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للمجتمعات، كما أنه هناك ضرورة لمناقشة تأثير مواجهة الوباء العالمي على الصحة النفسية للعاملين في قطاع الرعاية الصحية، حيث أظهرت الدراسات انتشار العديد من المشاكل النفسية التي تشكل عبئاً على العاملين في هذا القطاع». وأضافت الدكتورة بدرية الحرمي: «يجب على الجهات الصحية أن تولي الاهتمام المبكر للصحة النفسية للعاملين بهذا القطاع، والعمل على تعزيز البرامج والخطط الهادفة إلى دعم احتياجاتهم سواء خلال هذه الأزمة أو بعدها، من أجل دعم التطوير والتكامل في هذا القطاع لتلبية متطلبات المجتمع».