ترخيص المركبات الجديدة «الخفيفة» للشركات بالشارقة لعامين

الشارقة (وام)

أصبح بإمكان الشركات المسجلة في إمارة الشارقة تسجيل المركبات الجديدة وحديثة الصنع «المركبات الخفيفة» لمدة ‏عامين متتاليين من خلال شرطين أساسيين، هما تقديم شهادة تأمين سارية المفعول بنفس المدة، ‏واستيفاء الرسوم ‏‏المستحقة لذلك، تسهيلاً على المتعاملين وتحقيقاً لرؤية شرطة الشارقة المنسجمة مع ‏الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات ‏المقدمة‎.‎

وأكد المقدم عبد الرحمن خاطر، رئيس قسم ترخيص الآليات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، حرص القيادة على تقديم كافة خدماتها لأفراد الجمهور والمتعاملين بكل يسر وكفاءة عالية، داعياً ‏مختلف فئات المتعاملين من أفراد وشركات إلى الاستفادة من الخدمات التي تتيحها شرطة ‏الشارقة في إنجاز معاملاتهم، حيث تحرص القيادة على تبسيط إجراءات الحصول على خدماتها بصورة ‏متميزة، وصولاً إلى رضا وإسعاد المتعاملين.‏