«مدني أم القيوين» ينفذ زيارات ميدانية للمدارس

سعيد أحمد (أم القيوين)

نفذت إدارة الدفاع المدني بأم القيوين، عدة زيارات ميدانية لمدارس حكومية وخاصة في مختلف مناطق الإمارة، بهدف توعية الهيئات التدريسية والطلاب، وتعريفهم بالإجراءات والاشتراطات الوقائية الواجب اتباعها في حال وقوع الحرائق. وأكد العقيد الدكتور سالم حمد بن حمضه، مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين أهمية توعية الهيئات التدريسية والطلاب بخطورة الحرائق ومسبباتها، والتأكيد على وضع الطفايات اليدوية في الممرات والمختبرات المدرسية، مؤكداً أن الهدف من الزيارات الميدانية هو تقديم الإرشادات الوقائية الضرورية والنصائح المهمة لحماية الجميع من الحوادث. وأشار إلى أن الإدارة قدمت إرشادات ونصائح توعية للمدارس الحكومية والخاصة بالإمارة والدوائر الحكومية والمحلية، وذلك تفعيلاً لمبدأ الشراكة المجتمعية بينها وبين بقية المؤسسات التعليمية والحكومية، مشيراً إلى أن تنظيم المحاضرات يأتي حرصاً من الإدارة على توعية الجمهور بأهم متطلبات السلامة وكيفية التصرف في حال وقوع الحرائق. وقال العقيد الدكتور سالم بن حمضه: إن مثل هذه الزيارات تسهم في زيادة وعي الطلاب، وتقلل من نسبة وقوع الحوادث اليومية، بالإضافة إلى أخذ التدابير الوقائية، والخطوات الواجب إتباعها عند حالات الطوارئ أو سماع جرس الإخلاء. وأضاف: إنه تم تسليط الضوء على الأجهزة المستخدمة في الكشف عن الحريق، وأهمية الاستجابة السريعة للمكافحة الأولية للحريق، التي من شأنها أن تقلل من أضراره، وكذلك تعريف الطلبة بأنواع الطفايات اليدوية للحريق مثل طفاية الماء المضغوط، وثاني أكسيد الكربون وطفاية الرغوة، بالإضافة إلى بطانية الحريق، ودورها في مكافحة الحريق في المنزل والحد من انتشاره. وثمن مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين، بتفاعل إدارات المدارس والطلبة أثناء زيارة وفد الدفاع المدني، وتأكيدهم على أهمية استمرار مثل هذه الزيارات، التي تعود بالنفع والفائدة على الجميع.