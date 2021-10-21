قمر «إكسبو».. الزوار وثقوا اكتماله بهواتفهم

سامي عبد الرؤوف (دبي)

عانق القمر بعد اكتماله في منتصف الشهر العربي، «إكسبو 2020 دبي»، ما دفع بعض الزوار إلى التقاط العديد من الصور التي تظهر قربه من معالم الحدث الدولي، وجذب هذا المشهد الليلي أنظار، حتى إنهم رأوا في ذلك دعوة إلى التأمل والاستراحة بين المساحات الخضراء التي توجد بكثرة في أرجاء المعرض وبين أجنحته.

ويشهد مساء إكسبو، حالة من الأنس والارتياح والاستمتاع بالأجواء الخريفية، التي بدأت تظهر بشكل واضح بعد تحسن الأجواء المناخية، وخاصة من السادسة مساء وحتى منتصف الليل. وتتميز الزيارات المسائية لإكسبو، بأن أغلبها عائلية، خاصة في عطلة نهاية الأسبوع، لقضاء أطول وقت في المعرض، والتنقل بين أجنحة العديد من الدول المشاركة التي يرغبون في معرفتها. كما تتميز أجواء معرض إكسبو دبي، ليلاً، بالإضاءة القوية والمتنوعة الألوان، بالإضافة إلى العروض الغنائية والفلكلورية التي تقدمها العديد من الفرق التي تعبر عن دول معينة وثقافات متنوعة.

وقالت سوزان حديد، مقيمة في دبي من لبنان: «الأجواء المسائية رائعة في منطقة إكسبو، تشعر أنك في أجواء باريسية جميلة وممتعة، فالمساحات المفتوحة والرقعة الخضراء، تبعت على الاستمتاع». وأضافت: «قررت أن آتي إلى إكسبو أنا وصديقاتي في فترة المساء، بعد انتهاء فترة العمل، وأيضاً لجمال الطبيعة والمكان ليلاً، وقد تأكد لي ذلك بعد من خلال هذه الزيارة». أما معتصم بيطار من سوريا، فأوضح أنه وجد في إكسبو دبي، مكاناً يجمع بين الترفيه والاستمتاع والمعرفة والاطلاع على حضارات الدول، وتتوفر فيه كل مقومات المتعة، وهي أشياء يصعب على الإنسان أن يجدها في مكان أو عمل واحد.

ولفت المواطن، عيسى السويدي، إلى أن الفترة المقبلة وخاصة شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، ستزداد الأجواء المناخية تحسناً وخاصة مساء، حيث يكون هناك انخفاض واضح في درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.