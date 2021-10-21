تقنيات الفضاء.. عجائب الجناح الإيطالي بـ«إكسبو»

آمنة الكتبي (دبي)

رحلة إلى الجمال والابتكار تقود الزائر في الجناح الإيطالي بإكسبو 2020، حيث يقدم لضيوفه فكرة حول الدور الاستراتيجي لمنطقة أبوليا، والتي تقع في جنوب شرق إيطاليا ودورها في تعزيز الوصول المستقل إلى الفضاء لإيطاليا وأوروبا بأكملها، وكذلك استكشاف الحدود الجديدة للنقل الفضائي، مع التركيز على إمكانات وكالة الفضاء الأوروبية.

ويوضح الجناح 3 تحديات رئيسة: العيش والعمل في الفضاء، «الفضاء من أجل كوكبنا»، والابتكار والتكنولوجيا في اقتصاد الفضاء الجديد، مع تسليط الضوء في الوقت نفسه على إمكانات بوليا لتكون رائدة في قطاع الطيران.

كما يوضح الجناح دور التقنيات الجديدة وروح المبادرة الجديدة على تشكيل اقتصاد الفضاء الجديد بسرعة، حيث تستغل الشركات الصغيرة والمتوسطة التقنيات الحدودية وثورة البيانات لتلعب دوراً رئيسياً، وبالتالي فإن المناطق الصغيرة، مثل بوليا، أصبحت ضرورية للقدرة التنافسية لصناعة الطيران العالمية، مع نظام بيئي متطور للغاية للبحث والابتكار.

ويعرض الجناح زياً ذكياً متطوراً للغاية، تم تطويره خصيصاً لرواد وأفراد الفضاء الذين يعملون في بيئة خالية من الجاذبية، مما يضمن كلاً من دعم الجهاز العضلي الهيكلي والدورة الصحيحة لسوائل الجسم، بالإضافة إلى تقنيات النانو الجزيئية الحيوية، حيث يعد مركز تقنيات النانو الجزيئية الحيوية (CBN) جزءاً من المعهد الإيطالي للتكنولوجيا (IIT)، وهو شبكة أبحاث عامة.

ويعرض الجناح أحدث منتجات الشركة المتخصصة في مجال الفضاء والدفاع والأمن، التي شملت آلة حفر على المريخ، وأدق ساعة ذرية للملاحة الفضائية، وآلة حفر آلية، تستخدم في مهمة «Exomars 2022» الخاصة ببعثة وكالة الفضاء الأوروبية، ووكالة الفضاء الروسية، التي تم إنتاجها بدعم من وكالة الفضاء الإيطالية، وهي على وشك كسر الرقم العالمي عبر الحفر لعمق مترين في تربة المريخ، مقارنة بعمق سبعة سنتيمترات فقط الذي تم التوصل إليها سابقاً.

وتتميز آلة الحفر الجديدة، بمعدل استهلاك للطاقة أقل بخمس مرات من المثقاب المستخدم في المنازل (80 واط)، و60 دورة في الدقيقة، وتعرض الشركة المتخصصة في مجال الفضاء والدفاع والأمن، أحدث منتجاتها، التي شملت آلة حفر على المريخ، وأدق ساعة ذرية للملاحة الفضائية، وطائرة هليكوبتر ثورية، كما وتوفر دقة الساعة الذرية استقراراً مميزاً، ما يجعل نظام الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية الأوروبي «غادليليو» أكثر الأقمار الاصطناعية دقة على الإطلاق.