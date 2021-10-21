هزاع بن زايد: «الاتحاد» نموذج إعلامي مستنير

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صحيفة «الاتحاد»، بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لصدورها، متمنياً لها كل التوفيق والمزيد من الإنجاز والتقدم. وقال سموه، في تغريدة على «تويتر» أمس: «نبارك لصحيفة الاتحاد الذكرى الثانية والخمسين لصدورها، ففي مثل هذا اليوم من عام 1969، انطلقت لتسهم في رفد مسيرة التنمية بالمبادرات المتميزة، وكانت نموذجاً إعلامياً مستنيراً عكس المراحل التاريخية والتحولات الإيجابية للإمارات بموضوعية، نتمنى لها كل التوفيق والمزيد من الإنجاز والتقدم».