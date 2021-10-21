أحمد بن محمد يفتتح «عين دبي»

دبي (وام)

دشّن سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، يرافقه معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، «عين دبي»، عجلة المشاهدة الأعلى والأكبر من نوعها في العالم بارتفاع يزيد على 250 متراً، وذلك في مستهل احتفالية كبيرة تمتد على مدى يومين احتفاءً بالإضافة الجديدة لرصيد دبي من المعالم الفريدة التي تتميز بها عالمياً، وإنجاز يثري محفظة «دبي القابضة» المتميزة في مجال المرافق والمنشآت السياحية والترفيهية عالمية المستوى.

وأشاد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بالإنجاز الجديد وأثنى على الجهود التي كانت وراء تحقيقه، تأكيداً على تميّز دبي في وقت يعاني فيه العالم تحديات صعبة، وصولاً إلى إتمام المشروع الفريد المُقام في قلب جزيرة «بلووترز» قبالة سواحل دبي، على الهيئة المنشودة له من اكتمال عناصر السلامة والأمان، وتوفير مختلف الضمانات والخدمات المكمِّلة التي تجعل من زيارة هذا المَعلم المهم تجربة مُلهمة.

واستمع سموه خلال الافتتاح، الذي حضره هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، والمهندس داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي، إلى شرح من أميت كوشال، الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة» حول أبرز مميزات هذه الوُجهة العالمية الجديدة المنضمة إلى أهم معالم الإمارة السياحية.

فيلم قصير

وشاهد سموه فيلماً قصيراً يوثِّق مراحل بناء المشروع منذ بداياته، مع توضيح الخصائص التي تتميّز بها «عين دبي» ومقصوراتها المجهّزة بأحدث التقنيات التي تكفل لزوارها تجربة شيقة مع إطلالات على مياه الخليج العربي. وتفقّد سموه مقصورات «عين دبي» واستمع إلى شرح حول عملية البناء والمواد المستخدمة والتقنيات التي تم توظفيها في تشغيل العجلة التي استغرق بناؤها أكثر من 9 ملايين ساعة عمل، وتم تشييدها بالاستعانة بأضخَم رافِعَتيْن في العالم وباستخدام نحو 11.200 طن من الفولاذ، أي ما يزيد بنسبة 33% مقارنة بحجم الفولاذ المستخدم في بناء برج إيفيل في باريس.

( تصوير حسن الرئيسي)

وتعرّف على المقصورات الـ 48، والتي يفوق حجم الواحدة منها، حجم حافلتين كل منهما من طابقين، تتّسع مجتمعة إلى 1.750 شخصاً في الدورة الواحدة والتي تستغرق 38 دقيقة. واطّلع سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال جولته في المشروع على الصالة المخصَّصة لاستقبال كبار الزوار، ومنطقة الهدايا التذكارية. واختُتمت الزيارة بالتقاط الصور التذكارية لسموه مع فريق «دبي القابضة» المسؤول عن المشروع، حيث أعرب سموه عن شكره وتمنياته له بالتوفيق ومزيد من التميز في مشاريع نوعية مقبلة.

احتفالية الافتتاح

وتشمل الاحتفالية الكبيرة التي تنظِّمها «دبي القابضة» بمناسبة افتتاح «عين دبي» على مدار يومين عروض الأضواء وطائرات الدرون «الطائرات من دون الطيار» والألعاب النارية، ضمن أجواء ترفيهية مبهجة احتفاءً ببدء تشغيل المشروع الكبير الذي يمثل علامة فارقة في أفق مدينة دبي، ويعبِّر عن الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات على خريطة الوجهات السياحية الأبرز في العالم.

طابع عصري

وتُعد «عين دبي» أحد أحدث المشاريع الرائدة والرئيسية لدبي القابضة التي تقدمها ضمن محفظة المجموعة واسعة التنوّع من المشاريع الترفيهية وتضم: دبي باركس آند ريزورتس، القرية العالمية، كوكا كولا أرينا، روكسي سينما، ومجموعة من أهم الحدائق المائية وسواها. وتقع «عين دبي» في قلب جزيرة بلوواترز، الوجهة الحيوية التي تمتاز بطابعها العصري والحضري الذي يطبق أعلى مستويات الرقي والفخامة وتُقدّم بلوواترز لزوارها فرصاً مميزة في مجال الضيافة وأسلوب الحياة والإقامة وتجارب الترفيه والتسلية بما فيها فندق «سيزارس بالاس» الذي يعد الأول في المنطقة. وتتيح العجلة أكثر من 19 تجربة تتنوّع بين الاحتفالات العائليّة الخاصّة والفعاليات الترفيهية والثقافيّة.